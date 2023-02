#Enfiestadxs ¿Joditas de verano? ¡Joditas de verano! Esta noche tenés el tanque Bresh en Niceto Club; la Fiesta Plop! en El Teatro Flores; la Corapa en el Club Cultural Matienzo y la Fiesta Retro en Requiem. Y si andás por las sierras, en Oslo, de Villa Mercedes, San Luis, se hará la fiesta Perreología VIP, con Sasha Chave, Nycko Urban y Chakal.



#RondaDeFree Dtoke comandará una nueva fecha de la Liga Bazooka de Batallas Escritas, este domingo 5/2 en El Teatrito, con cruces confirmados entre Big Soul vs Arceniko, Barba Roja vs Katra, Ritter vs Nahue MC y CTZ vs Jaff.



#HayTablas Cinco amigxs de la infancia meten reencuentro en situación de viaje en el musical Hablar así no es hablar, de Milagros Fabián y Paz Garcés, que empezará su segunda temporada este sábado 4/2 en el Teatro Border.



#DeVisitante Nadie no quiere venir. ¿Querés metal? Habrá death brasileño con Disgrace and Terror (3/3, Tabaco Bar San Telmo), trash danés con Artillery (12/3, Circus Bar), black noruego con Mayhem (19/3, El Teatrito), heavy massachusettiano con Godsmack (25/4, Luna Park) y death californiano con Nile (17/6, El Teatrito). ¿Preferís el rap? Catá rimas catalanas con ZPU, que traerá su Bodas de Plata Tour el 16/4 a El Teatrito; o barras hongkongesas con el multifacético Jackson Wang, que llegará con su gira Magic Man 2023 al Movistar Arena el 18/5.

#Ciclodelia El ciclo Terrazas del 25 compartirá actividades gratuitas en el Centro Cultural 25 de Mayo, con propuestas de música, teatro y cine+performance, de miércoles a domingos. El menú iniciará con la obra Tóxico, que dirige Pablo Di Paolo (hoy) y con sets electrónicos de Dj Piwi (mañana y pasado) y continuará durante todo el mes, con participaciones de Daniela García, Cancionez Mestizas, Dúo García-Stutzer y de los djs Ceci Barda, Carla Di Grazia y Braw, entre otrxs.



#HacelaSimple Arrancó 2023 y siguen las juntadas: Lucía Tacchetti colaboró con la japonesa Maika Loubté en Últimamente; Sol Pereyra se arrimó a la cubana La Dame Blanche para Mala mía; y Lou Álvarez ranchó con Los Chacales para recuperar el hit tropical noventero Vete de mi lado. Además, hay singles nuevos de la cantante pop Lolo (Cómo terminar) y del combo rocker Los Días en Marte (Sí).







