El cantante, músico y compositor del rock argentino, Alejandro Sokol, fue homenajeado esta semana en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires con una imponente escultura de más de dos metros. La obra ya puede visitarse en la esquina de Jauretche y Remedios de Escalada, un punto clave del barrio de Hurlingham.



La obra de este nuevo reconocimiento al entrañable cantante, quien fue miembro de la primera formación de Sumo y voz principal de Las Pelotas, estuvo a cargo del escultor cordobés Adrián "Bachi" Dellorto, a partir de una idea motorizada por uno de los vecinos de toda la vida de Sokol, Marcelo Jorge Fiori Quercetti.

"No se trata solo del emplazamiento de una escultura o de un homenaje, se trata de algo más; hay una frase que resume muy bien todo esto y que dice algo así como 'no es posible hacer que lo que fue no haya sido'", indicó Fiori, el vecino impulsor de la estatua que está ubicada a dos cuadras de la que fue la casa de Sokol.



Fotos: Raúl Ferrari (TÉLAM)

La inauguración formal se realizó en la tarde del lunes en la entrada de la estación Hurlingham del Ferrocarril San Martín, en un encuentro con la participación de familiares y amigos del músico, recordando al "Bocha" en el día su cumpleaños.



La estatua mide dos metros y pesa una tonelada y media, y los vecinos piensan que logra capturar un gesto muy personal y significativo del artista, que se caracterizaba por una desbordante pasión y emoción en el escenario.

"Es increíble lo que se generó, de mi parte no queda más que dar un profundo agradecimiento a todos -subrayó el vecino impulsor de la obra-. La repercusión que tuvo la iniciativa en la gente y la buena predisposición de las autoridades, lo mismo respecto de la familia Sokol, no me alcanzan las palabras... Y que hoy estén acá, es muchísimo".

Alejandro Sokol nació el 30 de enero de 1960 en Hurlingham. Por invitación de su amigo Germán Daffunchio, conoció a Luca Prodan y formó parte del nucelo fundador de Sumo, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino de la década de los ochenta.

Tras la muerte de Prodan, Sokol y Daffunchio formaron el grupo Las Pelotas. Haciéndose cargo de la primera voz, el “Bocha” vivió sus años más gloriosos. Con su particular forma de liberarse y bailar sobre los escenarios, lentamente se fue convirtiendo en uno de los protagonistas más celebrados en la escena del rock argentino. A partir de discos como “Corderos de la noche”, “Máscaras de Sal” o “Para qué”, la banda ocupó un lugar emblemático en el under de los noventa, hasta que pegó el salto a la masividad con su disco “Esperando el milagro”, editado en el año 2003.

Sokol sólo grabaría un disco más con la banda, “Basta”, del 2007. Las diferencias internas con sus compañeros terminaron con su desvinculación del grupo. “Fui sufriendo el desgaste de un matrimonio de 20 años y que esté contento no quiere decir que esté bien”, dijo en aquel momento.

Su último proyecto se llamó El Vuelto S.A. Acompañado de su hijo, Ismael, Sokol pudo canalizar las ideas que ya no tenían lugar en su anterior banda y encontró una rápida acogida en un público formado principalmente por seguidores de Sumo y la primera etapa de Las Pelotas. No llegaron a grabar su primer disco, debido a la sorpresiva muerte de Alejandro, ocurrida en Río Cuarto, Córdoba, el 12 de enero de 2009.