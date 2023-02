El diseñador franco-español Paco Rabanne falleció este viernes a los 88 años en su residencia de Portsall, Francia. Rabanne se destacó por introducir a sus creaciones de alta costura materiales y técnicas innovadoras. Gracias a su estilo elegante y vanguardista, que se extendió a lo largo del siglo XX, es considerado uno de los diseñadores más importantes a nivel global.

Bautizado como el "metalúrgico de la moda" por Coco Chanel, Rabanne comenzó realizando a mano joyas y otros accesorios para Givenchy, Dior y Balenciaga. Luego decidió lanzarse al mundo de la moda, incorporando a sus diseños metales, plástico y plumas. Portador de una estética futurista, sus primeros vestidos llegaban a pesar más de 30 kilos.

El momento clave de su carrera fue la presentación de su primera colección, en 1966: "12 vestidos imposibles de vestir en materiales contemporáneos", donde por primera vez presentó en la pasarela modelos negras, que bailaron con los pies desnudos.



"Me entristece profundamente el fallecimiento de Paco Rabanne. Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda", declaró Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo Puig, que maneja la firma Paco Rabanne desde 1986.

Y siguió: "Seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresar los códigos radicalmente modernos de Paco Rabanne. Mis más sinceras condolencias a su familia y a quienes le conocieron".

"Era un gran costurero que no cesó de explorar el savoir-faire y las técnicas tradicionales con audacia y excentricidad", añadió en un comunicado Bruno Pavlovsky, presidente de la Federación de la Alta Costura y de la Moda.

En 1968, cuando Antonio y Mariano Puig --segunda generación de la empresa familiar--, visitaron a Rabanne en sus oficinas en París, comenzó la colaboración entre la compañía de moda y el diseñador.

El perfume Calandre fue el principio de una exitosa unión. "Su visión era atrevida y provocadora. Rabanne jugó un importante papel en la historia de Puig y ha contribuido a muchos de los éxitos de la compañía, con fragancias como Paco Rabanne pour Homme y 1 Million", recordó el comunicado de Puig.

Creador del vestido "más caro" de la historia

En los 60, Rabanne creó el vestido más caro de la historia hasta la fecha. Se trataba de una prenda de corte recto y mangas largas que pesaba nueve kilos, hecha con mil placas de oro y diamantes engastados. Su musa, la cantante francesa Françoise Madeleine Hardy.

"No todo el mundo puede ser una estrella. Hay que ser muy listo. Lo esencial es que hablen de ti, diferenciarse de los otros. No copiar nunca", aseguraba Rabanne.

Presumía de ser un visionario, pero no solamente en el mundo de la moda. En 1967 comenzó su trayectoria en el mundo del cine, diseñando el vestuario para las películas Les aventuriers y Two for the Road, vistiendo a Audrey Hepburn con el famoso vestido de discos de metal plateado.



En 1968, se consagró con el film Barbarella, en el que el director francés Roger Vadim dirigía a su esposa, la actriz estadounidense Jane Fonda. Un año antes de que el hombre llegara a la Luna, las prendas creadas por Rabanne anticiparon el camino a la ciencia-ficción e inspiraron a muchos diseñadores.

En 1976 creó una línea de prêt-à-porter para hombres, rompiendo los cánones de ese momento para la moda masculina.

A partir de los años 80, introdujo otros materiales innovadores: tejidos luminiscentes, papeles metalizados, plexiglás, reflejos láser, fibra óptica... Se adelantó así a creadores actuales como Hussein Chalayan, que incorporan luces led a sus vestidos.

Doce años después, publicó su primer libro, Trayectoria, en el que el comparte sus descubrimientos espirituales y su fascinación por el ocultismo.

En 1994, presenta su segundo libro, El fin de los tiempos, donde reinterpreta las profecías de Nostradamus.



El diseñador fue premiado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2000), Oficial de la Legión de Honor (2010) y Premio Nacional de Diseño de Moda (2010).



Quién fue Paco Rabanne



Francisco Rabaneda-Cuervo había nacido el 18 de febrero de 1934 en San Sebastián, en el País Vasco. Su madre, costurera jefa del taller de Cristóbal Balenciaga en San Sebastián, era una mujer vanguardista que había escandalizado a la burguesía donostiarra con su pelo corto y luciendo los vestidos sin corsé de Paul Poiret. "Fue ella quien me introdujo el gusto por la rebeldía", decía Paco.

Su padre, el general Rabaneda-Postigo, estaba a cargo del cuartel militar de Guernica durante la guerra civil española y fue fusilado por las tropas franquistas en 1936. Esto forzó a la familia a abandonar España y exiliarse en Francia, adonde llegaron pasando penurias, internados en campos de concentración del sudeste.

Antes de dedicarse al diseño, Rabanne estudió y se diplomó en Bellas Artes en París. Rabanne, que siempre se mostraba vestido con una bata de color oscuro y pantalón a juego, trabajó también para la industria del cine y tuvo a cargo el vestuario de películas como "Dos o tres cosas que sé de ella", de Jean-Luc Godard o "Barbarella" de Roger Vadim.



Paco Rabanne creía en la reencarnación, y aseguraba que había tenido otras vidas en el pasado, entre ellas la de una prostituta amante del rey Luis XV. También aseguraba que había visto a Dios y que había recibido la visita de extraterrestres.

Informe: Karla Góngora