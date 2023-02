Una parte de la oposición siempre tuvo la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones aun cuando desde el Gobierno provincial ratificaron más de una vez que no habría desdoblamiento. Aunque no tomó por sorpresa la novedad sobre el anticipo de los comicios provinciales para el 7 de mayo próximo, no cayó muy bien la definición del gobernador Ricardo Quintela que tuvo el respaldo del Gobierno nacional para avanzar en el cronograma electoral de La Rioja.

En la tarde de este viernes el espacio de la intendenta Inés Brizuela y Doria se convocaba a una reunión y durante la mañana el diputado Gustavo Galván (UCR/Cambiemos) dijo en declaraciones periodísticas que en el Gobierno provincial “no quieren correr con la mala suerte del Gobierno Nacional cuando sean las elecciones en octubre y tengan los peores resultados de la historia”, dijo.

“Lo han advertido junto con varios gobernadores justicialistas y están dando paso al costado sin ningún sentido de solidaridad con el Gobierno Nacional y el sentido federal del que siempre habla, porque acá no lo está aplicando para salvarse él”, expresó. Son las únicas expresiones que se conocieron por ahora del arco opositor.

El propio Quintela anunció desde el departamento de San Blas de los Sauces que probablemente llegue la semana que viene el presidente Alberto Fernández. Y aseguró que el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, llegará el próximo martes por la noche y el miércoles participará del lanzamiento de la Vendimia 2023. También visitarían La Rioja el ministro de Turismo, Matías Lammens y las ministras de Salud Carla Vizzotti y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

“Primero queremos resolver la elección provincial y luego dedicarnos a contribuir en Nación, con una política única”, dijo el mandatario al diario Ámbito Financiero.

Es que en esta elección provincial se disputa el poder de toda la provincia porque además de la gobernación se elegirán intendentes/as, diputados/as, concejales/as y convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Provincial.

Quintela irá por la reelección. Otras figuras fuertes del oficialismo son el secretario de la Gobernación, Armando Molina, y la diputada nacional Gabriela Pedrali. La vicegobernación o la intendencia serían algunos de los lugares que podría ocupar en las candidaturas. El interior también quiere estar en el armado y el lugar elegido es en la fórmula gobernador/vice.

Salvo la de Quintela que va por su segundo mandato, poco se sabe de las candidaturas todavía.

Desde Chilecito y sin hacer mención al desdoblamiento de elecciones, Felipe Álvarez, diputado nacional, opositor al Gobierno provincial y que trabaja por la gobernación expresó a través de su cuenta de twitter: “En Chilecito no paramos de crecer. Nos une la fuerza y la convicción profunda de que a La Rioja la cambiamos respetando las reglas y generando nuevas condiciones de desarrollo”.

Entre los opositores y del mismo espacio de Brizuela y Doria, el viceintendente Guillermo Galván tiene aspiraciones a seguir en la función pública, el senador Julio Martínez que respalda a Gerardo Morales para la presidencia termina su mandato. Está también Martín Menem, de Libertad Avanza que logró una banca en la Legislatura. Las definiciones sobre las candidaturas comenzarán en los próximos días.

Decreto de convocatoria

En el Boletín Oficial de este viernes fue publicado el decreto N° 116 de convocatoria a elecciones para el 7 de mayo próximo que debe publicarse con 90 días de antelación a la realización de los comicios. También el decreto N°117 para la convocatoria a elecciones de 36 convencionales constituyentes titulares y 28 suplentes, para la reforma parcial de la Constitución de la Provincia, según lo dispuesto por la Ley Nº 10.609.