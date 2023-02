"The Last of Us”, la serie post apocalíptica basada en el videojuego homónimo y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ya tiene tres capítulos disponibles en la plataforma HBO Max y el episodio cuatro se estrenará en la Argentina este domingo a las 23.

El nuevo capítulo, que llevará por título “Please Hold My Hand” (Por favor, toma mi mano), estará a cargo del director Jeremy Webb, al igual que el quinto capítulo. La primera temporada de esta adaptación cuenta con nueve capítulos en total y se extenderá hasta el 13 de marzo, ya que cada episodio se estrena los domingos.



De qué trata el cuarto capítulo de “The Last of Us”

Según el tráiler del cuarto episodio, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan con su trayecto en el auto que se llevaron de la casa de Bill y Frank. El camino es interrumpido por una persona que les pide auxilio, pero el instinto de Joel hace que no se detengan a dar una mano, sino que aceleren para seguir con la misión.

Para muchos, este capítulo será uno de los más importantes porque se va a apreciar cómo la relación entre Ellie y Joel se ha vuelto más cercano. En el tráiler de episodio, se ve su actitud de cómplices mientras viajan y también al momento de enfrentarse a los enemigos durante la pandemia ocasionada por el hongo Cordyceps.

Dónde se puede ver la serie en streaming



La serie sobre “The Last of Us” puede ser vista en HBO Max, plataforma que está disponible para ver por tevé, celulares, iPad, computadoras, entre otros dispositivos.

Habrá segunda temporada de The Last of Us

La exitosa serie tendrá una segunda temporada, confirmaron desde HBO, después del gran recibimiento que obtuvo la primera parte, y que se posicionó en el estreno más visto de la plataforma en su primer día, superando a "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", y a la segunda temporada del drama juvenil "Euphoria".

La segunda entrega abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, y se situará unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

Ahora, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.