José Luis Gioja fue gobernador de San Juan entre 2003 y 2015 cuando lo sucedió su entonces vicegobernador, Sergio Uñac. También fue diputado nacional, senador nacional; sobrevivió a un accidente de helicóptero hace diez años y ahora, a los 73 años, no se jubila sino que anunció que volverá a competir por la conducción de su provincia. Gioja o "el flaco", como lo llaman sus amigos, no oculta su distanciamiento con Uñac. Afirma que "le falta peronismo" a la hora de gobernar, que descuidó la producción en la provincia y que su prescindencia del juicio político a la Corte está relacionado con su presentación ante el máximo tribunal, del que espera que una habilitación para un tercer mandato consecutivo. De todas formas, Gioja afirma que a pesar de que las elecciones son el 14 de mayo, todavía hay tiempo para lograr la unidad. "Si hay voluntad hay tiempo", le dijo a Página/12 y, para demostrar su nivel de optimismo, advirtió que si el Frende de Todos aprovecha las PASO para definir la fórmula presidencia, donde participen todos incluso Schiaretti, Rodríguez Saá y Perotti, "me animo a decir que hay 2023".



--¿Por qué quiere ser otra vez gobernador de San Juan?

--Mi único objetivo es poner toda mi experiencia al servicio de los sanjuaninos porque veo que hay necesidades y ganas de muchos jóvenes de que eso ocurra. Porque además hay que convocarlos para que participen. No puede ser que Milei tenga jóvenes que puteen la política. Y esto sucede porque se hace mucha politiquería y no se hace política. Entonces, creo que lo que se necesita es lo que yo puedo aportar: hacer política, defender ideales y convicciones para generar verdaderos cuadros políticos que sepan ubicarse y que sepa dialogar y resolver los problemas.

--Y eso el actual gobierno de San Juan no lo está haciendo?

--Y crean comisiones... esto es como decía Perón. Si vos querés que un tema no se resuelva creas una comisión ¡y si la hacés bien grande mejor! Hay que ponerse a trabajar con medidas de fondo que impliquen resolver el problema de la distribución de agua en San Juan. Es preciso aprender a regar de manera efectiva para no generar perjuicios en la producción de la vid. Se deben usar sistemas más modernos y efectivos como el goteo y presurización. Son los sistemas que hay y que te permiten ahorrar el agua. Entonces hay que ayudar al productor para que tenga sistemas de riegos como éstos porque de esta manera se ahorra el 70 por ciento del agua. Se nos reduce mucho la superficie cultivable a los sanjuaninos.

--¿Ese es el gran error de Uñac?

--Nooooo, además hay que comenzar a soñar medidas que pueden parecer estrafalarias hoy, pero que no lo son. Hay que pensar que para la gran minería de altura, en la cordillera, va a haber que traer agua del otro lado y desalinizarla. Hay planificar ese sistema. También traer agua del río Paraná para el oeste. En Estados Unidos eso se hizo. Esto es un problema que afecta además Mendoza y La Rioja, que son las provincias cordilleranas. El cambio climático nos está perjudicando. Los ciclos de sequía son cada vez más frecuentes y más largos. Por eso, en mis gobiernos, hicimos tres diques y comenzamos el cuarto. El río San Juan, donde vos salís de la capital y en 20 kilómetros y hay un dique (el Ullúm), luego otro, el Punta Negra y finalmente el Caracoles. Todos juntan agua y generan energía. Pero todavía se está haciendo uno más que nosotros dejamos empezado.

--¿En este contexto, va a competir dentro del Frente de Todos de San Juan o va a ir por fuera?

--Eso depende mucho de quien hoy conduce el FdT de la provincia. Hoy hay una actitud muy mezquina, no se convoca. Si esa actitud sigue tendremos que abrirnos.



--¿No se convoca a una mesa política?

--Claro. No se convoca a hacer un frente que se llame como se quiera llamar, pero que ahí estén todos los partidos que lo integren. Hay que dejar la soberbia de lado y alcanzar un acuerdo, aunque sea en cosas mínimas para que se cumplan. Donde haya prioridades para el gasto público. No todo puede ser circo.



--¿Hay mucho circo en el gobierno de Uñac?

--Sí, si.

--¿Hay posibilidades para alcanzar esa unidad?

--Es muy fácil. Siempre se hizo. El peronismo siempre lo hizo. Lo que pasa es que falta peronismo ahí. Nosotros vamos a reivindicar y pelear por el peronismo siempre.

--¿En este contexto, el peronismo tiene chances de retener el gobierno provincial?

--No está fácil. En la última elección ganamos por un punto. Históricamente estuvimos más cerca del 60 por ciento que del 50.

--Ahora bien, Uñac insiste en ir por una reelección...

--A mi criterio no puede, pero él insiste que sí puede. Incluso eso me parece una imprudencia. La verdad que la Constitución provincial es más que clara. El artículo 174 dice que gobernador y vice duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos hasta dos veces. El fue mi vice entre 2011 y el año 15. Fue electo gobernador ese año y luego renovó en el 29. Ya está. El no puede ser. Tiene limitaciones constitucionales y no hizo nada por modificar la constitución.

--¿Hay tiempo para alcanzar un acuerdo?

--Siempre hay tiempo en política. Depende de la voluntad, los tiempos pueden ser eternos o cortitos.



--¿Esto que vive San Juan es similar a lo que ocurre a nivel nacional?

--También hace falta a nivel nacional hacer una mesa de acción política bien morruda, que pueda convocar a todos, que fije las reglas de juego y que todas puedan participar porque hay PASO. Para mi, el error de San Juan es que este gobernador eliminó las primarias. Se cambiaron las reglas de juego y se pretendía hacer internas partidarias, cerradas en los partidos donde lo que termina por mandar es el dedo de quien está arriba. Ahora como que acordamos una especie de lemas porque no quieren volver a las PASO, que es lo que hubiese sido mejor.

--A nivel nacional hay PASO.

--Mire, si la regla es que todos puedan participar con el compromiso a muerte de que el que gana convoca a todos y juntos vamos para adelante, entonces es perfecto. Una cosa así armamos para el 2019. Lo hizo Cristina cuando anunció al fórmula con Alberto Fernández.

--Pero Cristina está proscripta...

--Lo que ella dice es efectivamente así. Ella no habla de autoexcluirse ni renunciamiento. Fue muy clara: es proscripción. Yo viví la experiencia del general Perón, que estuvo proscripto 18 años. La lucha del pueblo argentino se la levantó. No sé si la lucha de nuestro pueblo ahora va darle para levantarle la proscripción antes de las elecciones, pero que Cristina sigue siendo la figura más representativa del movimiento nacional y popular, no tengo ninguna duda.

--Pero no están dadas las condiciones para que ella sea candidata...

--No sé, pero la centralidad la sigue teniendo. Creo también que, a pesar de esa condena trucha que tiene y que no está firme, ella puede ser candidata. Pero además tengo la persuasión objetiva de que va haber 2023 y eso se logrará con todos los celestes y blando unidos. Nosotros nos vamos a juntar y democráticamente a través de las PASO nos vamos a unir.

--Pero hay por lo menos tres gobernadores que parecen jugar fuera de esto que usted dice. Me refiero a Schiaretti, Rodríguez Saá y Perotti.

--Siiii, pero si tienen celeste y blanco todavía que participen de las PASO. Esos son los acuerdos que hay que lograr. Es lo que se debe charlar

--Esto se charla en una mesa política que está más que demorada.

--Exactamente. Hay que terminar de armarla. Creo que hay necesidad de hacerla y hay una línea para que gobernadores, intendentes, representantes de movimientos sociales, otros partidos políticos y demás podamos armar un buen equipo.

--Es muy optimista

--¡Lo hicimos en el 19! Porqué ahora no se puede hacer

--¿Qué balance hace del gobierno de Fernández?

--Nos tocaron todas cartas difíciles. A poco de asumir vino la pandemia, después la guerra y la deuda que dejó Macri. La verdad que no hubo una buena. No hay que olvidarse que el mundo está hecho un desastre, con inflación que a nosotros también nos afecta.



--No le falta algo más de firmeza al gobierno en, por ejemplo, el combate a la inflación?

--Es probable, pero lo veo ahora al ministro de Economía (Sergio Massa) laburando 20 horas diarias. Está poniendo fuerza y con resultados. Eso tenemos que verlo también, porque el desempleo baja y creció la economía. Eso es una buena noticia.

--El tema es la distribución de la riqueza.

--Claro, eso creo que falta, pero bueno, se está avanzando.

--¿Lo ve a Massa presidenciable?

--Le contesto con palabras de él: es muy complicado mezclar un ministro de economía con un presidente. Lo veo muy bien como ministro. No quiero meterlo en temas que le pueden complicar su tarea al frente de la cartera de economía. Está trabajando muy bien y creo que no había otro. De todas formas hay que dejar pasar el agua bajo el puente.

--Usted integra la comisión de Juicio Político. ¿Cómo evalúa el funcionamiento?

--Lo veo bien. Es un deber de los diputados hacer lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo con el artículo 53 de la Constitución. No podés mirar para atrás. La denuncia la hacen la mitad de los gobernadores y el Presidente. ¡Eso no es poca cosa!



--Pero su gobernador no avaló el pedido de juicio político donde el punto central es la coparticipación.

--¡Y bueeeno! ¡Qué quiere que le diga! La Corte tiene que decidir si él será o no candidato. Solo espero que no mezcle las cosas porque venía acompañando, pero de repente se dio vuelta como una media.

--¿Cree que en Dipurados podrán aprobar en el recinto el juicio político a la Corte?

--Hasta ahora se viene un procedimiento, a pesa de algunas discusiones, acorde a lo que esperábamos. Hoy los 14 que acusan ratificaron la denuncia. Y las otras dos cosas, cómo es posible que la Corte ponga en vigencia una ley que había sido derogada. Me refiero al Consejo de la Magistratura. Ellos no pueden legislar. La Constitución del 94, se discutió la coparticipación y se terminó por ordenar una nueva ley antes de 1996. Estamos en 2023 y no se logró acordar una nueva ley porque la colcha es la misma. Cuando se le da a uno es porque se le sacó a otro. Y la Corte graciosamente dice le voy a dar 2.94 por ciento a la ciudad de Buenos Aires y en una medida cautelar sin escuchar siquiera la opinión de los gobernadores. Sin olvidar los chats entre el asesor de Rosatti (Silvio Robles) y el ministro de Seguridad y Justicia porteño (marcelo) D'Alessandro. Eso es un escándalo y en 24 horas lo cierran. Acá hay por lo menos prevaricato, amiguismo. Conductas que no pueden permitirse.