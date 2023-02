La última novela de la argentina Mariana Enriquez, Nuestra parte de noche, fue publicada hace menos de una semana en Estados Unidos, por el sello Hogarth, y ya recibió múltiples elogios de la prensa de ese país, como The Washington Post, que habla de "una obra maestra del terror sobrenatural", o The New York Times, que define a la autora como "una estrella de rock de la literatura".



Los medios de comunicación estadounidense se rindieron al embrujo del libro traducido como "Our Share of Night". La prestigiosa revista The New Yorker publica en su web -adelanto de la última edición que se publica el 13 de febrero- una entrevista con Enriquez con el encabezado "Sobre fantasmas y médiums", además de un relato de su autoría, en el mismo número de la revista que trae una entrevista con Salman Rushdie.



El periódico The New York Times, tanto en su edición en inglés como en español, dedica un extenso artículo de más de diez mil caracteres a conversar con la escritora argentina del terror que titula "Disfrutar de lo espeluznante". "En 'Nuestra parte de noche' recuerda a los lectores que son las monstruosidades de la vida real las que deberían asustar", dice el artículo originalmente publicado en inglés.



El fanatismo que despierta la obra de esta autora argentina llevó a muchos lectores y lectoras a realizar -y a muchas veces regalarle- obras de arte inspiradas en sus argumentos, sus atmósferas o sus personajes e incluso en ella misma, pinturas al óleo, esculturas, bocetos, tatuajes, que inundan la casa de la escritora. Y es allí donde New York Times habla de "una especie de estrella de rock de la literatura".



"Una obra maestra del terror sobrenatural", elogia con su titular el periódico The Washington Post a la primera novela de Mariana Enriquez publicada en inglés, donde asegura que "utiliza elementos sobrenaturales para analizar la violenta historia de Argentina".



"Enriquez recurre aquí a argumentos sobrenaturales: ¿qué mejor respuesta a la violenta historia de ese país que una oscura secta repleta de espectros y demonios, una casa encantada, una familia dinástica que sacrificaría a los suyos para mantener el poder? No se equivoque: Nuestra parte de noche es un logro literario, magnífico y exigente en su ejecución".



La traducción al inglés de su colección Los peligros de fumar en la cama fue finalista del Premio Booker Internacional en 2021, y Nuestra parte de noche ganó el Premio Herralde de Anagrama al mejor libro del año en 2019.