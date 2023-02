A pedido de Miguel Russo la dirigencia de Central se salta el presupuesto definido para el primer equipo para así traer jugadores que puedan aportar en el rendimiento ofensivo. El volante colombiano Jaminton Campaz deja Gremio de Brasil para vestir la auriazul hasta fin de año. Mientras que el deseo de recuperar a Maximiliano Lovera encuentra como principal obstáculo al club Ionikos de Nicosia, donde el delantero se encuentra cedido por Olympiakos de Grecia.

La contratación de Campaz será la más importante del mercado de pases de Central. Porque el club invertirá casi 800 mil dólares por su préstamo y además se hará cargo del sueldo que el jugador tiene en Gremio. Es decir que el dinero que el club destinó para comprar el pase y contratar a Alan Rodríguez por cuatro temporadas es similar al que invertirá para que el volante colombiano juegue solo hasta fin de año en Arroyito. Campaz no fue convocado para jugar el próximo partido en Porto Alegre debido a que se cruzan documentación entre los clubes para sellar la negociación. La contratación de un volante ofensivo era una exigencia de Russo después del rendimiento del equipo en los amistosos y en las primeras fechas de Liga Profesional. Con Walter Montoya sin recuperar protagonismo, Ignacio Malcorra fue el jugador más ofensivo del mediocampo en los primeros partidos de la temporada. A Campaz se lo espera mañana en la ciudad para firmar su vínculo con Central.

La situación de Lovera es diferente. El delantero no tenía lugar en Olympiakos y fue cedido a préstamo a Ionikos, donde asumió un papel relevante en el equipo. Y es por eso que su salida de Grecia es difícil que se pueda hacer antes del jueves, cuando cierre el plazo para presentar el contrato en la Asociación del Fútbol Argentino. Ionikos no quiere desprenderse de Lovera y Olympiakos prefiere mantener al jugador en Grecia para que recupere su cotización, dado que por su pase oportunamente abonaron más de tres millones de dólares. Lovera pidió volver a Central pero su deseo contrasta con los intereses de los clubes griegos involucrados en su presente y los esfuerzos de los directivos por destrabar la situación por el momento no prosperaron.