Fernanda Raverta evoca a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en muchas de sus respuestas, casi siempre con una sonrisa. Salvo cuando se le pregunta sobre un renglón del acuerdo firmado con el FMI: "No está en la agenda de nuestro organismo ni de nuestro espacio político discutir la edad jubilatoria".



"Soy muy larguera", dice sonriendo tras casi una hora de entrevista. Raverta no da nada por sabido y se toma el tiempo de explicar didácticamente cada concepto de ese idioma que maneja desde abril del 2020: el de la Anses. Su discurso está intervenido por su historia militante, primero en el Colegio Nacional 2 de Mar del Plata, luego como fundadora de HIJOS regional Mar del Plata. Más tarde como diputada, candidata a intendenta de Mar del Plata y ministra de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con PáginaI12, habla de la agenda del momento que es la necesidad de que se apruebe el Plan de Pagos de Deuda Previsional, pero también da definiciones sobre el sistema previsional argentino.



- La mayor urgencia hoy es que se apruebe el Plan de pagos de deuda previsional, ¿de qué se trata?



- El Plan de pagos previsional es el nombre de una ley que ofrece la posibilidad de jubilarse a los y las ciudadanas argentinas que tienen la edad, pero no los 30 años de aportes necesarios. Había una moratoria vigente que se prorrogó oportunamente y por decreto unos meses atrás hasta el 31 de diciembre. Hoy esperamos que el Congreso de la Nación pueda dotarnos de una herramienta para poder continuar con una política que el organismo realiza desde el año 2004. No estamos discutiendo algo disruptivo. Desde el 2004 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner se generó la posibilidad de que aquellos que tenían 60 años en el caso de las mujeres y 65 para los varones pudieran saldar la deuda de los años en que no aportaron a pesar de ser población económicamente activa. En el 2014 hubo otra ley que permitió continuar con esa tradición y es lo que que queremos conservar porque terminó el 31de diciembre.

- ¿Por qué no se podría prorrogar por decreto, al igual que se hizo en junio del año pasado?

- Resolvería parcialmente el problema que tenemos. Primero porque la moratoria vigente permite pagar años de aporte solamente a las mujeres y hasta el año 2003. A medida que pasa el tiempo quedan menos personas a las que les sirva saldar años previo al 2003, y la nueva ley extiende esa fecha hasta el 2008. Además lo amplía también a hombres, eso es fundamental. El tercer elemento novedoso de esta nueva ley es que permite adelantarte a un problema que las y los trabajadores pueden tener cuando al llegar a la edad jubilatoria, que es saldar deuda provisional hasta el 2012 y llegar al momento de la jubilación con los aportes correspondientes.

- ¿Por qué los varones quedaron excluidos de la anterior moratoria?

- Fueron excluidos a partir de una modificación de la prórroga de la ley durante el gobierno de Mauricio Macri. Excluyeron a los varones de la moratoria y pusieron la posibilidad de incorporarse a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a un 80 por ciento de la jubilación mínima y es no contributiva, por lo tanto es una asignación que después no se hereda. Queremos volver a incluirlos porque eso no es una jubilación, es otra cosa.

- ¿Puede salir por decreto si la oposición no da quórum?



- La forma de que salga correctamente es por una ley, por supuesto que analizamos todo tipo de escenarios, pero la forma correcta es que los diputados de la oposición bajen a sesionar y nos den una herramienta legislativa para dar una respuesta acorde a las necesidades que tenemos. Si logramos construir el quórum tenemos expectativa de que esta ley se convierta en una herramienta real y material para que se puedan jubilar 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones.

- Mas allá de lo puntal de este tema: ¿Usted está de acuerdo con cómo funciona el sistema previsional argentino?

- La responsabilidad de conducir un organismo que se basa en la solidaridad intergeneracional, entre quienes están trabajando y quienes están en otra etapa de la vida en que reciben una jubilación por parte del Estado, es un sistema previsional al que yo toda la vida voy a reclamar, porque de eso se trata vivir en comunidad. Tenemos un Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social, que se creó por decisión política de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y actúa como una garantía para que el sistema previsional funcione. Las jubilaciones se sostienen mes a mes con dos grandes ingresos: los aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad; y con parte de la recaudación impositiva. Mientras más trabajo, más aportes y contribuciones. Mientras más aportes y contribuciones, mejores jubilaciones porque nuestra fórmula de movilidad actualiza con la recaudación del organismo y los salarios. Pero además, mientras más trabajadores más consumo, más ingresos para este organismo y por lo tanto mejores jubilaciones.

- En el último año se dio un aumento del empleo, pero sobre todo no formal. ¿Cómo les impacta eso en la recaudación de la ANSES?

- Nuestra responsabilidad como gobierno es generar trabajo formal, de calidad, digno y con un salario que alcance hasta fin de mes. Pero en la diaria todo trabajo aporta a la recaudación del organismo, porque el consumo de un trabajador informal también genera más recaudación en Anses. A pesar de los efectos de la pandemia que presentó algunos picos de contagio a principios del año, la recaudación de los recursos destinados a la Anses presentó en 2022 un incremento real de aproximadamente el 4 por ciento respecto a la de 2021. Ese incremento fue observado tanto en los recursos tributarios, como débitos y créditos bancarios, IVA, componente impositivo del monotributo, impuesto a los cigarrillos, a los combustibles y el impuesto PAIS, que presentaron un incremento cercano al 3 por ciento como en la recaudación por aportes y contribuciones que aumentó aproximadamente un 5 por ciento real en el mismo período. La recaudación fue incluso mayor en términos reales que en 2019.

- En marzo hay una nueva actualización para las jubilaciones y se calcula que puede dar mejor que las anteriores. ¿Sigue en pie un eventual pago adicional para marzo, abril y mayo?

- Como tenemos una ley que votamos en el Congreso que nos permite actualizar la jubilación cada tres meses, evaluamos en función de ese indicador, si ese aumento trimestral cumple o no con el objetivo que asumimos con los jubilados de que su jubilación le gane a la inflación. Eso es lo que nos determina dar o no el bono. Nuestro objetivo es que los jubilados puedan no sólo recuperar parte de los veinte puntos que de poder adquisitivo que perdieron durante los últimos dos años del gobierno de Macri, sino que le ganen a la inflación. Hasta ahora, siempre lo pudimos cumplir y hoy por hoy ninguna jubilación mínima cobra menos de 60 mil pesos. El monto objetivo para el próximo trimestre será mayor a ese monto, pero aún no lo puedo adelantar hasta no tener el porcentaje de actualización final.

- El FMI había planteado en su momento aumentar voluntariamente la edad jubilatoria, ¿están haciendo algún estudio al respecto?



-No está en nuestra agenda discutir la edad jubilatoria. No está en la agenda de este organismo, ni en la de nuestro espacio político.

- ¿De qué se trata la reforma de las asignaciones familiares para aportar a la recuperación del ingreso?



- Es un proyecto que estamos evaluando con el ministro de Economía y podría salir por decreto. Hoy tenemos una cobertura casi universal de los chicos y chicas de la Argentina. Son más de 4,2 millones de chicos que cobran asignación universal por hijo y después tenemos hijos e hijas cuyos padres pagan impuesto a las ganancias y pueden deducirlos como cargas familiares. Pero para los trabajadores que cobran por arriba del tope de quienes reciben asignaciones familiares y por debajo del piso del impuesto a las ganancias quedaron algunos trabajadores con hijos e hijas y queremos incluirlo. Para eso queremos asimilar el tope máximo de ingresos para las asignaciones familiares con el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias de tal manera que nunca queden chicos que no reciben asignaciones familiares. Sería un decreto que disponga que ambos valores se asimilen de manera automática y los 900.000 nenes y nenas que calculamos que están hoy en esa franja podrían empezar a cobrar la asignación equivalente al último tramo.

- Estamos en un año de elecciones con posibilidad de que asuma un gobierno de otro signo político, ¿qué riesgo corre el sistema previsional?



- No es tan difícil de adivinar porque lo expresan públicamente, porque ya pasó y no fue hace tanto. Cuando cambiaron la fórmula de movilidad hace seis años las jubilaciones perdieron 19,5 puntos de capacidad de compra de cada uno de los bolsillos de los más de siete millones de jubilados que había en ese entonces. No es tan difícil imaginar qué va a ocurrir. Ellos vienen proponiendo un modelo igual que el que tuvieron, pero más rápido. Bueno, la intuición me dice que eso es bajar la jubilaciones más rápido y me imagino que dejar de contar con un sistema previsional que sea administrado por el Estado para privatizar la jubilación.

-¿Y en el caso de que ganara el oficialismo?

-Tenemos que seguir en el camino de recuperar el tiempo perdido. Desde 2017 hasta 2019 las jubilaciones perdieron veinte puntos, pero también lo perdieron las asignaciones universales por hijos y las asignaciones familiares. Pasamos de tener un millón de chicos con Beca Progresar en 2015 a tener 500.000 en 2019. Pudimos ir recuperando algo, las becas Progresar alcanzan hoy a 1,7 millones de chicos, la Asignación Universal recuperó capacidad de compra con el Programa Alimentar y recuperamos más de seis puntos las jubilaciones a partir de la nueva fórmula de movilidad y los refuerzos que fuimos asignando. Poner en marcha esa recuperación requiere de un enorme compromiso y por eso es importante seguir en el modelo económico que los permita.