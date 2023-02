El hijo de Ronaldinho jugará en el Barcelona de España tras superar una prueba a la que llegó luego de rescindir su contrato con el Cruzeiro de Brasil, según confirmó su propio padre en las últimas horas.

"Nunca estoy fuera del club. El Barcelona es parte de vida. Donde voy llevo al Barcelona conmigo. Con la llegada de mi hijo al Barça estaré más presente", expresó el campeón del mundo en 2002 en el programa Tu Dirás.

Ante la consulta por el arribo de Joao Mendes de Assis Moreira al conjunto catalán, Ronaldinho (también conocido como Ronaldo de Assís Moreira) respondió: "Sí, está viniendo ahora. Con su llegada voy a estar más presente que nunca".

El joven delantero de casi 18 años (cumple años el 25 de febrero) tiene pasaporte español y finalizó su vínculo con Cruzeiro para poder firmar con el Barcelona, donde brilló Ronaldinho durante cinco temporadas entre 2003 y 2008 en las que ganó dos Ligas de España y la Champions League.

"Yo he tenido la suerte de hacer lo que más me gustaba. Me divertía mucho. Competía y me divertía. Para mí, la cosa que me hacía más feliz era estar con el balón. No había manera de no estar feliz", recordó el exfutbolista.

Joao Mendes, delantero zurdo y quien venía haciendo carrera lejos de la fama de su padre, compartiría equipo entonces con dos argentinos que militan en el Barcelona B, actualmente dirigido por el mexicano exvolante Rafa Márquez.



Uno de ellos es Lucas Román, delantero de 18 años que viene de debutar este fin de semana con el equipo tras ser comprado a principios de año a Ferro tras destacarse en la Primera Nacional. En Caballito marcó tres goles en 27 partidos y mostró un gran potencial que lo llevó a la célebre Masía.

El otro es Román Vega, quien juega de lateral izquierdo y está a préstamo desde Argentinos Juniors. El defensor de 19 años jugó tres partidos con el Bicho entre 2021 y 2022 y lleva siete en el Barcelona B, que marcha séptimo en el Grupo II de la Tercera División de España.