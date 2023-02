La abogada Graciana Peñafort recusó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la causa en la que el máximo tribunal tiene pendiente un planteo de "per saltum" para resolver un reclamo de los senadores opositores Luis Juez y Humberto Schiavoni por una banca en el Consejo de la Magistratura.

Peñafort, en su carácter de directora de Asuntos Jurídicos y apoderada del Senado, formuló la recusación porque Rosatti, según un fallo de la propia Corte que él firmó, es también presidente del Consejo de la Magistratura.

El Consejo es el escenario en el cual Juez reclama una banca por la oposición que el Senado le adjudicó al oficialista Martín Doñate para el período 2022–2026. Rosatti ya participó en un fallo de la Corte que resolvió que la banca le correspondía a Juez pero para el período que finalizó en noviembre de 2022.

Ante una nueva designación de Doñate, los senadores opositores insistieron en su planteo y perdieron en un fallo de primera instancia, ante lo cual reclamaron que directamente interviniera la Corte para dirimir la cuestión.

Peñafort argumentó que Rosatti, como presidente también del Consejo, es "parte" en la contienda judicial y, en consecuencia, no debe intervenir porque está comprometida la garantía de imparcialidad en sus decisiones.

"Lo que se pretende (nuevamente) es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva -en forma directa y sin intervención de las partes interesadas- sobre el ejercicio de facultades exclusivas del Poder Legislativo de la Nación, en particular, del Senado de la Nación", sostiene el escrito recusatorio.

"Al revestir Rosatti (por decisión propia) el carácter de Presidente del cuerpo del Consejo de la Magistratura, queda acreditado sin mayores discusiones el interés directo que supone la intervención judicial en la determinación de la composición de la representación de los bloques políticos", añadió la abogada.

El escrito –explicó Peñafort en la red social Twitter- fue presentado primero por vía digital y luego directamente ante el máximo tribunal, pero hasta la víspera no había quedado registrado en el sistema informático.

En declaraciones radiales, sostuvo que "al Poder Judicial le queda cómodo" que el Consejo de la Magistratura "no esté funcionando" ya que esa situación "le permite hacerse el zonzo respecto de las inconductas de sus miembros".



La letrada sostuvo que "la inmovilidad" del organismo que se encarga de la selección de magistrados tiene su origen en un fallo de la Corte Suprema de Justicia gracias al que el titular del máximo tribunal y también del Consejo, Horacio "Rosatti, revivió una ley derogada".



"Eso es algo que la Corte no puede hacer. Rosatti se autopostuló como presidente del Consejo. Intervino ante el reclamo para ocupar esa vacante. No se puede ser juez y parte", afirmó Peñafort



El próximo jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.



En ese marco, se tratará entre los argumentos la reposición de una ley derogada sobre el Consejo de la Magistratura y la controversia sobre la designación de los consejeros del Congreso nacional.

Además, Peñafort sostuvo que "se ocultó a la sociedad" la recusación que se presentó contra Rosatti por la causa donde debe resolverse sobre los senadores opositores Luis Juez y Humberto Schiavoni por una banca en el Consejo.



"Presentamos una recusación y a la fecha no la han subido al sistema público de expedientes. Es una manera de que nadie se entere", puntualizó.

"El juicio a los integrantes de la Corte, entre ellos Rosatti, es justamente por mal desempeño. Ellos tienen una obligación de hacer conocer los casos que se están tramitando ante la Corte y hace varios días vienen ocultando la recusación presentada por completo", completó.