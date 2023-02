Llegó el momento: Juan Manzur volverá a Tucumán para hacer campaña como candidato a vicegobernador de Osvaldo Jaldo y dejará su puesto como jefe de Gabinete. En Casa Rosada están terminando de definir qué harán: si queda en su lugar el vicejefe de la cartera, Juan Manuel Olmos, o si eligen a otra persona para que lo reemplace. Mientras tanto, la famosa danza de nombres ya empezó a girar por los pasillos de Casa Rosada. Por más que desde el gobierno ya sabían y estaba conversado hace meses que Manzur se iría durante el verano para hacer campaña, todavía no está en claro si se tratará solo de una licencia, como habían dicho que ocurriría, o de un nuevo cambio de gabinete.

La despedida de Manzur

En un acto que el presidente Alberto Fernández compartió este martes en Tucumán junto con el gobernador Jaldo y Manzur, dijo: "Ahora que viene un tiempo de inflexión vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que lleve al triunfo al peronismo". El jefe de Gabinete, en tanto, anunció que "a partir de hoy asumo la total y plena responsabilidad como jefe de campaña de Osvaldo Jaldo. Yo voy a estar al frente de la campaña". Según confirmaron a Página12 desde el Gobierno, el ministro y el Presidente habrían tenido una charla previa al respecto y acordaron que dejarían en claro la salida del Manzur durante el acto.

A modo de despedida, Fernández le agradeció a Manzur por haber dejado la provincia en 2021 para acompañarlo como jefe de ministros. "En mi gobierno tuve que soportar la guerra, la pandemia y tuve que soportar conflictos internos, ¿por qué no decirlo? y hubo un momento difícil del que necesité de Juan para que me acompañara en la Jefatura de Gabinete. Le pedí que viniera y que dejara el gobierno de Tucumán para que me ayudara. Gracias por acompañarme, Juan. Lo hiciste lealmente, con mucha fuerza y con la consigna de buscar la unidad", le dijo al recordar su ingreso al Ejecutivo nacional, en septiembre de 2021, tras el episodio de la presentación masiva de renuncias por parte de funcionarios del kirchnerismo, que encabezó el ministro del Interior Eduardo de Pedro, luego de la derrota en las PASO.

Jaldo y Manzur, durante sus discursos, le dieron un fuerte respaldo a Fernández, que por estas horas sigue insistiendo con que quiere ser candidato e ir por su reelección --algo que se debatirá en la mesa del FDT que se hará el jueves de la semana que viene--. "Alberto, usted decida que nosotros acompañamos", le dijo Jaldo encendido sobre el escenario. Minutos más tarde, Manzur añadió: "Alberto, Tucumán te quiere, está agradecido y te valora. Lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir".



La danza de nombres

Algunos de los nombres que circulan como posibles reemplazos son el del titular de la AFI, Agustín Rossi, el del embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli y también el del Canciller Santiago Cafiero, que ocupó ese puesto al comienzo del gobierno. Desde en entorno de los tres funcionarios, sin embargo, negaron haber recibido la propuesta por parte del Presidente para ocupar el cargo. Cerca de Cafiero aseguraron que su regreso a la Jefatura no está en los planes de nadie y que el canciller ya cumplió esa tarea en un complejo momento del país atravesado por la pandemia. En el entorno de Rossi, además de decir que no lo llamaron para ofrecerle el puesto, agregaron que aún tiene muchos objetivos pendientes y que resolver este año la AFI y cerca de Scioli explicaron que el rumor es falso y que se trata solo de especulaciones infundadas.

La opción que para muchos oficialistas es la más viable es la de Olmos. Él ya está al tanto del funcionamiento de la Jefatura porque desde que cambió el ministro de Economía en agosto de 2022 y desembarcó en el Ejecutivo Sergio Massa, él asumió como vicejefe de gabinete en reemplazo de Jorge Neme, que pasó a formar parte de la cartera del tigrense. Además, en los últimos días Olmos estuvo en el centro de la agenda porque, por encomendación de Fernández, fue el organizador de la famosa mesa política del Frente de Todos que finalmente se llevará a cabo el jueves 16. Para eso dialogó con todas las patas del oficialismo. No solo tiene un diálogo fluido y buena relación con Massa, sino también con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Dos referentes muy importantes de las otras patas del FDT.

Olmos, apoderado del Partido Justicialista, es un hombre de confianza del Presidente y desde el comienzo de la gestión trabajó con él codo a codo en Casa Rosada. En un principio lo hizo como jefe de sus asesores y ahora como vicejefe de gabinete. Siempre fue parte del círculo íntimo del mandatario. Cerca de Olmos no confirman que él sea el reemplazo de Manzur y muchos se lo atribuyen a que "le gusta el bajo perfil". Más allá de eso, cerca de Fernández consideran que él es el reemplazo natural del tucumano. "Tiene casi todas las fichas", dicen. Habrá que esperar unos días, o quizás horas, para ver cómo se termina de resolver esta nueva baja en el gabinete nacional, que ya es casi un hecho.