El diputado nacional por Juntos por el Cambio Martín Tetaz quiso lanzar una fuerte crítica al Gobierno, aunque publicó un gráfico que dejó muy mal parada a la administración de Mauricio Macri respecto de la generación de puestos de trabajo en el sector privado. En las redes sociales recibió, una vez más, cientos de críticas y memes irónicos.



Todo ocurrió este martes, cuando el economista y diputado macrista publicó un mensaje a través de Twitter en el que citaba datos oficiales sobre la generación de puestos de trabajo en el sector privado y el correlato con el aumento de la población en la Argentina durante la última década.

El objetivo de Tetaz era mostrar el supuesto estancamiento de la actividad, aunque le salió mal, ya que el gráfico que utilizó de ejemplo muestra a las claras que durante la gestión de Cristina Kirchner hubo un crecimiento sostenido del empleo, que cayó con fuerza a partir de 2016 y hasta 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y que luego se desplomó en el inicio de la pandemia de COVID en la gestión de Alberto Fernández, aunque luego comenzó un fuerte proceso de repunte.



“Trabajo asalariado privado, perspectiva de largo plazo en una imagen”, afirmó Tetaz, con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que reúne los datos de aportes, es decir, de los trabajadores formales.

Desde el Gobierno incluso tomaron el mensaje de Tetaz y recordaron no sólo el derrumbe del empleo en la gestión de Macri, sino que compararon ese desplome con el que se produjo durante la cuarentena estricta por la pandemia.

Esa observación no le cayó para nada bien a Tetaz, que salió rápidamente a responder. “Hasta cuando vamos a seguir con el ‘Ah pero Macri’ y el ‘Ah pero Cristina?’ No se dan cuenta que desde fines del 2010 la población creció 15% y el empleo solo 3%? De donde piensan que salieron los 3 millones que viven de planes? En serio no conectan?”, respondió.



En las redes, sin embargo, no lo perdonaron a Tetaz, y muy rápidamente le respondieron que los gráficos mostraban justamente el desplome que se produjo durante la administración macrista. Incluso el dirigente liberal Carlos Maslatón le salió al cruce: "Bull market total Argentina".