"Estás muy politizada, muy, muy. Muy de izquierda. Demasiado, demasiado". El cruce en el año 2000 entre Mirtha Legrand y la actriz Cecilia Rossetto ya es un clásico de la televisión argentina. La discusión generó un momento de mucha tensión durante uno de los almuerzos dirigidos por la conductora de 95 años. Incluso, años después del altercado, la “Chiqui” le seguía pidiendo disculpas a su invitada por el mal momento.



Así lo recordó este martes por AM750 la reconocida artista. Entrevistada por Mediodía 750, reveló cómo fueron los meses posteriores al cruce con Legrand. "Yo telefónicamente le acepté las disculpas. Pero acepté las disculpas porque me obligó mi papá", dijo Rossetto.

La cantante explicó: "Mi papá era un señor muy caballero, era una delicia de persona y por eso era tan querido. Cuando escuchó un par de veces en la televisión que ella pedía disculpas, me llamó y me dijo que le parecía muy grosero que una señora de esa edad me esté pidiendo disculpas y yo no se las acepté".

En contrapunto, Rossetto explicó que su mamá no tenía la misma postura: "Me decía que no se me ocurra ir nunca más al programa, porque esa mujer era muy mala”. “Mi papá me dijo que si no quería que no vaya, pero que cuando me llame por teléfono, porque me llamó varias veces, la perdone", agregó.

La artista también contó que tiempo después de la pelea Legrand "le dejaba mensajes en el contestador". "Incluso me llamó (el productor de Mirtha Legrand, Carlos) Rottemberg para pedirme que fuera. Yo le dije que nunca más iba a pisar el lugar”, agregó.

Y finalizó: “Es probable que fuera por una cuestión de rating, pero le salió mal. Yo creo que los productores no contaron con que la gente me quisiera tanto. Cuando me llamó Rottemberg me dijo que se le fueron dos puntos de rating desde que pasó".