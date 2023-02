La Justicia brasileña decidió convalidar el proceso que se sigue en ese país al actor Juan Darthés por presunto abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin, según informó este miércoles Amnistía Internacional (AI), que destacó que esta decisión ayuda a construir un sistema judicial que "condene la violencia de género".



"El Superior Tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por el actor Juan Darthés y convalidó la competencia de los tribunales federales de San Pablo, donde se viene llevando adelante el juicio oral desde noviembre de 2021. El acusado había presentado la petición para intentar obstaculizar el avance del proceso", señaló AI en un comunicado.



"Así, el caso continuará su curso en la justicia federal, donde se desarrollan los últimos pasos previos al dictado de la sentencia. Con esta decisión, todas las actuaciones llevadas adelante en ese fuero han quedado convalidadas y no será necesario iniciar un nuevo proceso ante la justicia ordinaria brasileña, como lo había solicitado la defensa", sostuvo la entidad.



Amnistía Internacional "acompaña a Thelma Fardin en la búsqueda de justicia y refuerza la necesidad de construir una justicia que condene la violencia de género, y que, con ello, se envíe un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia", agregó.



Por su parte, Fardin ya había anticipado anoche la decisión de la Justicia brasileña a través de un video publicado en sus redes sociales. El acusado había presentado la petición "pura y exclusivamente para ganar tiempo, para eludir la Justicia porque (si se hubiese aprobado) esto podría generar que el delito prescriba y/o que todo el juicio que ya llevamos a cabo se vea anulado y tengamos que empezar un juicio de cero con lo violento y revictimizante que eso sería", expresó la actriz.



"La máxima autoridad judicial de Brasil se ocupó de mi caso y consideró que tenemos razón, que todo lo que venimos planteando desde el 2018 tiene asidero, es importante que por la gravedad de los hechos den una respuesta a nivel internacional", apuntó Fardin, quien aseguró que ahora "esperan la sentencia".



Esta decisión "es fundamental porque estamos sentando un precedente no solamente en mi caso sino en los casos que vendrán, y por eso luchamos", agregó.



El proceso judicial, que ya lleva 4 años y desde 2021 se sigue en Brasil, contó con la cooperación internacional de los ministerios públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil para llegar a esta instancia.



En 2018 Fardin hizo pública y presentó en Nicaragua su denuncia contra Darthés por abuso sexual, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada, y entonces el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil.



"En Brasil, yo no lo denuncio a Darthés, sino que un tribunal federal de Brasil considera que tiene que ser juzgado por este delito, entonces es el Estado de Brasil contra Darthés", aclaró Fardin.



"Desmiento a las personas que en estos días estuvieron diciendo, no sé con qué intenciones, que el juicio estaba anulado", apuntó la actriz en el video. Y aseveró: "No sólo no está anulado, sino que el máximo tribunal de justicia de Brasil nos ha dado la razón, y ahora estamos a la espera de una sentencia".



AI recordó que luego de que Fardin contara lo que le había sucedido, las llamadas a la línea contra el abuso sexual infantil "aumentaron un 1200% y los llamados a la línea 144 aumentaron en un 123%".



En la búsqueda de justicia Thelma "ha tenido que enfrentar innumerables desafíos en el marco de un proceso judicial revictimizante", lo que deja en evidencia "las barreras en el acceso a la justicia que enfrentan mujeres víctimas de violencia sexual", agregó la organización internacional.



En Argentina, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solo "el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias", patrón que se reitera "en otros países de la región".