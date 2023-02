En la previa de la mesa nacional del FDT --que finalmente se hará el jueves de la semana que viene en la sede del PJ nacional-- el Presidente se reunió en la Quinta de Olivos con intendentes bonaerenses de la primera y tercera sección electoral y con ministros cercanos, como el de Economía, Sergio Massa; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti y la de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Allí conversaron, mientras comían un asado, de la situación en sus municipios, pero no escapó del menú la interna y las alusiones a la famosa "mesa política". Desde el Gobierno quieren bajar las expectativas que se generaron en todos los sectores con respecto al encuentro y dicen que no tienen tanta importancia la agenda ni los nombres. "Que nadie espere milagros de esa mesa. Es solo un inicio", se escuchó decir a uno de los ministros presentes y destacó que no importa quién se siente, sino que van a estar todos los sectores representados.

Con respecto al temario del encuentro que tendrá lugar la semana que viene, expresaron que "tenemos que poder opinar y dar cada uno nuestra visión de las cosas. Además, servirá para marcar una estrategia electoral, pero no tenemos que esperar grandes definiciones, al menos no inicialmente, sino sería poner una expectativa muy alta y difícil de cumplir". Para ellos será importante poder verse las caras, opinar y analizar cómo encarar el año. "El diagnóstico lo tenemos todos claro y lo compartimos. En ese ámbito vamos a aprovechar para poder discutir la campaña", señalaron desde el Ejecutivo para marcar la diferencia que existe con el kirchnerismo, que quiere sentarse en esa mesa a discutir políticas.

En el Gobierno explican a esas reuniones no siempre tienen que ir los referentes más importantes de cada espacio y detallan que tal vez el Presidente vaya a la primera porque la anunció, porque quiere darle identidad y porque es el presidente del PJ nacional --el lugar, además, donde se realizará el encuentro--, pero aclaran que no es seguro que él esté en todas las que se lleven adelante después de esa. "Van a estar todos los sectores representados. Por ahí a algunas van los líderes de esos espacios, por ahí a otras no", dijeron sobre las asistencias. Desde el kirchnerismo aún no confirmaron a quién enviarán. Máximo y CFK no irán. El que sí formará parte es el gobernador boanerense, Axel Kicillof, que además se desempeña como vicepresidente del partido a nivel nacional.

En declaraciones radiales, Katopodis explicó luego del encuentro que "tenemos que entender que el FdT es más grande que Cristina, Alberto, Massa, y los gobernadores", ya que hay muchos sectores y agrupaciones que también lo componen y que quieren debatir. En esa línea, dijo que "les queremos contar a los militantes que vamos a dirimir nuestras diferencias y que aprendimos de esas peleas que tuvimos”.

Massa fue uno de los que habló durante la cena en Olivos. Allí volvió a decir que no es compatible ser ministro de Economía y candidato, algo que ya había dicho en la reunión anterior que los intendentes bonaerenses tuvieron en la localidad de Merlo con la presencia del gobernador, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y otros ministros. Kicillof esta vez no estuvo invitado, por eso no fue de la partida. Según contaron algunos de los presentes, Massa también habría dicho que el Presidente debe definir si será candidato en el corto plazo y habilitar la competencia dentro del FDT, que ese sería uno de los temas de la mesa. Sin embargo, otros explican que, si bien "algo de eso hubo", el tono del ministro "no fue prepotente", ni tuvo la intención de que parezca que quiere acelerar la discusión. Solo quiso aclarar --dicen-- que ese es uno de los temas que se deberán evaluar a la brevedad y que, para eso, puede servir la reunión del jueves que viene.

Durante el encuentro del martes por la noche, varios intendentes también tomaron la palabra. La mayoría de ellos pidió al Presidente y a Massa que no les recorten el presupuesto en todo lo concerniente a obras de infraestructura que están llevando adelante en sus distritos. Sucede que en año electoral y eso será clave para la campaña. Massa les garantizó que no va a haber problemas con ese tema y que se despreocupen. Una vez que el ministro terminó de decirlo, el Presidente agregó que la obra pública es un activo de su gobierno y que no van a poner en riesgo ese rasgo positivo de la gestión.

Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, contó que el Presidente aseguró que va a defender el Frente de Todos y "que espera que estemos todos unidos". Además, explicó que el mandatario dejó abierta la posibilidad de ser candidato. Sobre la probabilidad de que haya PASO en los distritos, Alberto Descalzo, de Ituzaingó, opinó que "si no nos ponemos de acuerdo en los municipios y no hay un candidato que asegure el triunfo, seguramente habrá PASO en algunas ciudades".



A la reunión en Olivos fueron varios intendentes que no habían ido al encuentro en Merlo, por ejemplo, estuvo el de Hurrlingham, Juan Zabaleta, que está enfrentado a fuego con la Cámpora en su distrito por la interna que mantiene con Damian Selci, quien lo reemplazó mientras él fue ministro de Desarrollo Social. También Mario Ishii, de José C Paz, que tampoco había estado en la anterior y Juan José Mussi, de Berazategui. El que no participó en ninguna de las dos reuniones --ni de la de Olivos ni de la de Merlo--, fue el del populoso distrito de La Matanza, Fernando Espinoza. Él había dicho que iba a asistir y a último momento se bajó. Lo mismo hizo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Si bien algunos leyeron esto como un gesto negativo del kirchnerismo, otros recuerdan que estuvo Mario Secco, de Ensenada, muy cercano a la vicepresidenta, y Alejo Chobornoff, de Avellaneda, que fue en reemplazo de Ferraresi, que está de vacaciones. "De la primera y tercera sección estaba el 95 por ciento", se vanagloriaron cerca de Fernández, que en los próximos días planea hacer un encuentro similar con gobernadores.