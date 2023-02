La dirigenta del PRO en Salta, Inés Liendo, habló con Salta/12 tras el acto que realizó su partido junto al diputado radical Miguel Nanni, en la presentación del Frente Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 14 de mayo. Muy crítica hacia el espacio Ahora Patria y el diputado nacional Carlos Zapata, analizó la realidad local del espacio que supo gobernar el país, y sostuvo que son “la única oposición verdadera” con posibilidades de llegar al poder.

Para Liendo, la aparición de Avancemos “es una interna dentro del oficialismo, que se dividió en dos, por un lado (Gustavo) Sáenz, y por el otro (Emiliano) Estrada, que era su candidato y al que él apoyó en el 2021”. Y redobló la apuesta al considerar que es una disputa por “la caja de la provincia”.

“Avancemos se disfraza de ser opositor y no lo es, nuestra tarea es hacer entender que somos los únicos opositores posibles, y la gente lo está viendo, porque los demás se cambian de camiseta en cada elección”, añadió. “Es un tren fantasma en donde no se entiende bien cuál es el jefe real”, manifestó sobre el frente que integran Emiliano Estrada junto a algunos partidos ligados al kirchnerismo y el oficialismo nacional, Ahora Patria con Carlos Zapata como figura, y Salta Independiente (SI) de los hermanos Biella.

Liendo sostuvo que la salida de Ahora Patria de la alianza provincial que conformaban en JxC no les afectó en el armado, ya que siguen firmes sus integrantes nacionales: PRO, radicalismo y Coalición Cívica, pero volvió a manifestar su enojo por la decisión de Zapata de abandonar el barco: “la gente nos pregunta ¿qué le pasó? ¿cómo pudo irse con el kirchnerismo?”.

Negó cualquier chance de que ese partido desertor en las elecciones provinciales pueda volver a ser parte de Juntos por el Cambio para las nacionales, “a pesar del comunicado que emitieron en el que dicen que siguen en JxC a nivel nacional, acá ya está lleno de pintadas que dicen Milei-Zapata o Milei-Olmedo 2023”. Eso mismo, contó, fue lo que planteó en la mesa nacional del PRO, “es un mal mensaje para la sociedad y todo aquel que viene con un proyecto personal solo por un cargo no tiene lugar acá”.

Sobre la realidad actual de JxC en Salta, reconoció que el crecimiento “no tiene la velocidad que muchos esperaban”, pero dijo que, sin embargo, su construcción “es sólida” y “la gente” los ve “consistentes”.

La líder del PRO salteño le bajó el tono a la discusión reinante en el seno de la UCR, en donde el Comité Capital, encabezado por su presidente, Rubén Correa, ya manifestó su descontento y adelantó que no convalidarán la postulación de Nanni y tampoco integrarán JxC si no hay elecciones internas.

Liendo recordó que Miguel Nanni es el presidente de la UCR y que “ganó por gran mayoría”, “pero siempre hay algún disconforme al que no le gusta el resultado”. “Me parece que es parte de la antesala electoral, y cuando ya estemos en la recta final todo esto se va a acomodar”, calculó.

Aún los nombres no están definidos, al menos para la gobernación y la intendencia capitalina, pero no negó que la fórmula se definirá entre ella y Nanni, quién será el candidato a gobernador y quién lo secundará, “si tengo que encarar el proyecto, estaré encantada porque me gusta el desafío, pero estaré donde el equipo me necesite”, sostuvo.

En cuanto al candidato por la capital provincial, aún es una incógnita, “José Gauffín es uno de los más visibles, con una gran trayectoria, pero todavía no tenemos ningún nombre para la ciudad”, esgrimió.

Bettina no, Juan Carlos sí

Liendo también descartó la posibilidad de que la actual intendenta de Salta, Bettina Romero, forme parte del armado provincial a pesar de que su padre, el senador nacional Juan Carlos Romero, tiene un papel preponderante en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, situación que fue ratificada en la última reunión que mantuvo el otrora mandamás salteño en Cumelén con Mauricio Macri.

“Juan Carlos Romero es parte de Peronismo Republicano, que integra JxC a nivel nacional, pero su hija integra otro partido en alianza con el gobernador Gustavo Sáenz”, afirmó. Y recordó la “cantidad de diferencias” con la gestión municipal que los integrantes del bloque del PRO expusieron en las sesiones del Concejo Deliberante en los últimos tres años.

Las nacionales

Liendo le bajó un cambio a la interna caliente de la coalición que gobernó el país hasta 2019, sobre todo por la disputa entre los máximos referentes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, al sostener que eso se debe al peso específico que tiene cada uno de los implicados, “son dirigentes que tienen autoridad y que están legitimados por la sociedad, cada uno con su perfil y su método, lo que habla de la fortaleza de Juntos por el Cambio”.

Para la referenta del PRO en Salta, esos dos candidatos le hablan a electorados diferentes, mientras que Bullrich tiene más llegada “a la gente más grande”, los jóvenes se sienten más representados con el jefe de gobierno porteño. Aunque alertó: “hay que tener mucho más cuidado cuando se hacen declaraciones para que la discusión no tenga vuelta atrás, porque después de las PASO tenemos que ser todos del mismo equipo y trabajar para lo mismo”. Y adelantó que los dos candidatos nacionales visitarán la provincia y recorrerán algunos puntos para manifestar su apoyo de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo.

Internas en el PRO

A pesar de intentar demostrar unidad, las cosas están que arden en la interna de los dos principales partidos que conforman la coalición.

Al disgusto de los radicales con su presidente provincial, que desde 2019 viene eligiendo a “dedo” a los candidatos, y haber sumado de forma inconsulta a Ahora Patria, se sumó la carta de renuncia que Fernando Lardies le hizo llegar al interventor del PRO, Martín Pugliese, por la manera en que se designan las candidaturas.

Lardies llegó a ser electo convencional constituyente de la reforma de la Constitución de Salta y en su carta de renuncia denunció lo que ya plantearon los miembros del Comité Capital de la UCR: que las cabezas de sus partidos (en este caso la intervención elegida por Patricia Bullrich desde Buenos Aires) prefieren figuras foráneas o extrapartidarias a la militancia local.

En la carta subrayó que como constituyente cumplió su labor “sin contraprestación dineraria” junto a otros dos representantes del mismo espacio, y que, sin embargo, ni siquiera figuran como representantes del partido en la página web institucional del PRO Salta.

Como en el caso de los radicales, le recordó al interventor que no se respetaron las tres vías para decidir las candidaturas que se acordaron en la mesa nacional de JxC para aquellos distritos en los que no se realicen primarias abiertas. Estas eran: datos objetivos, encuestas, consenso, o internas.

“En esto estaba tranquilo”, dice en su carta de renuncia Lardies “ya que en la última elección había obtenido 40.000 votos solo en la capital salteña”, mientras que los candidatos a diputado nacional habían alcanzado los 51.000 y 41.000 respectivamente en todo el territorio provincial “y con el apoyo del olmedismo”.

“Siguen las elecciones a dedo, y lo que es más grave, sin participación de los afiliados, es decir, sin democracia interna”, expuso el ex constituyente, quien subió la apuesta y se animó a decir que a estas alturas, “tal como lo escuché de muchos dirigentes del interior, somos más bien Juntos por el Cargo antes que Juntos por el Cambio”