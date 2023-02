“A mí no me mandas, tómatela de acá, ahora soy yo, ya me cansé de vos, ahora canto que se escuche mi voz. Todas las palmas arriba, todas las palmas arriba y que se escuchen las pibas y que se escuchen las pibas”, suena Mabel Cumbia mientras que abajo del escenario cientos de mujeres y diversidades no paran de bailar. La banda, integrada por mujeres de diferentes edades, nació a principios de 2018, por un deseo que desde hacía tiempo tenía Patricia Lardani, la acordeonista de la banda.

Fue en ese momento que Pato habló con sus hijas, María Paz (timbalera) y Camila (bajista y vocalista) y con su antigua compañera de teatro, Anita (vocalista) para empezar a darle forma. Y no paró de crecer: al grupo inicial se sumaron Laura (güirista), Teté (conguera) Camila L. (guitarrista), Sol (tecladista) y Aldana (mánager de la banda). “Todas venimos de espacios culturales similares: murgas, centros culturales, militancias barriales”, dijo Patricia en diálogo con Las12.

Según quienes integran la banda, dado el momento político y social en el que surgieron -2018-, fue (y es) muy importante para ellas ocupar espacios arriba y abajo de los escenarios, como mujeres, como artistas y como músicas, y así lo hace Mabel Cumbia. “Mabel Cumbia somos todas: las compañeras oficinistas, las que silban nuestros temas en los talleres textiles, las remiseras que nos recomiendan a sus pasajeros, y también, por qué no, esa mujer que cantando “y que se escuchen las pibas” toma las decisiones más importantes”, explican.

Desde sus comienzos, esta banda de mujeres siempre está invitando a todas las Mabeles de todos los barrios a que se sumen a bailar: “Con nosotras, la cumbia que tocamos, una cumbia que reversiona los hitazos del ritmo tropical, pero que también tiene temas propios”, dicen.

Con una puesta netamente popular, en sus presentaciones hacen gala de un histrionismo poco común, desarrollando un espectáculo donde la idea es festejar la inmensa posibilidad del encuentro. “Elegimos la cumbia porque la cumbia es agite, es fiesta, es Mabel, la compa del barrio, en la calle bailando”, dice Patricia, que se jubiló en 2018 después de haber trabajado 31 años en el Correo Argentino.

Hoy en día Mabel Cumbia está grabando material nuevo que ir mostrando en sus diferentes shows. En estos cuatro años y aunque dos fueron de pandemia y encierro, ya tocaron en fiestas como La Mágica, la Delirante, el Carnaval Porteño, en festivales dentro de los 8M, en encuentros de mujeres y diversidades, espacios culturales y en la cancha de Boca.

“Desde que pensamos la puesta en escena para nuestro debut, los brillos ocuparon un lugar protagónico como parte del vestuario oficial de la banda. Nos identifican y nos son imprescindibles ya que se fueron transformando en una hermosa cábala: el ritual de maquillarnos juntas antes de cada show”, dicen las chicas. Este viernes 10 podés verlas en La Quince (Avenida Corrientes 5426, Villa Crespo CABA), desde las 22 hasta las 5 de la mañana. “Estamos armando una fiesta netamente mabelera: es febrero y es Carnaval, entonces cómo no festejar con nuestra gente con una fiesta con mucha cumbia”, invitan las Mabeles. Y rematan: “nos entusiasma volver a encontrarnos para festejar este nuevo comienzo de año a pura cumbia y fiesta. Y para calentar los motores, pueden encontrarnos en Spotify y enterarse de todas nuestras fechas en nuestro Instagram @mabelcumbia”.