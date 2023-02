El exfutbolista Daniel Passarella, único bicampeón mundial con el seleccionado argentino de fútbol, avisó este viernes que siente "ganas" de estar el domingo en el estadio Monumental, donde River Plate realizará un homenaje a los jugadores de su club que alguna vez levantaron la Copa en 1978, 1986 y 2022.

Passarella, surgido de Sarmiento de Junín -primera institución en homenajearlo-, adelantó: "Voy a estar el domingo, siento las ganas de estar junto con los compañeros campeones", contó en una nota con TyC Sports, y añadió: "Me parece buenísimo y acepté rápido cuando me llamaron los directivos. No lo pensé".

"Voy a ir con mis amigos y con mi familia. Mi vuelta será una vuelta común junto con los integrantes de los Mundiales que ganamos", aseguró el exdefensor, considerado uno de los mejores de la historia del fútbol, y comentó que tiene ganas de "ver a todos" sus compañeros, al tiempo que deseó que "no falte nadie".

"Hablé con el 'Pato' Fillol, que lo hacemos seguido, y quiero estar con ellos. Nosotros siempre nos sentimos bien internamente con el reconocimiento del título. La vida acomoda las cosas", expresó el "Gran Capitán" de 69 años.

La incógnita pasa por cómo será el recibimiento del público riverplatense luego del descenso que vivió el equipo en 2011, cuando Passarella era presidente de la institución de Núñez, aunque prefirió no opinar al respecto.

"Estuve hace poco en el club y he ido en todo este tiempo. Tuve una relación muy buena con los hinchas. No quiero hablar del descenso, porque la persona que tendría que estar ya no está entre nosotros...", deslizó Passarella.

"Mi peso es haberme ido al descenso con River, pero la historia es larga, tuve recorrido en el club. Todavía me sigo acostumbrando a vivir con el peso del descenso, pero sé que no soy el culpable", explicó de cara al potencial vínculo con los hinchas.

Además, Passarella sostuvo que no tiene "sospechas" de nadie por el descenso de River en 2011, tras perder la promoción contra Belgrano de Córdoba.

Y tuvo palabras de agradecimiento con Sarmiento de Junín, donde jugó en la Primera C de 1973, y que lo homenajeó el sábado pasado: "Fue hermoso. Me trataron de manera espectacular".

"Sarmiento tiene una cancha muy linda y grande, la gente es muy educada y me trataron muy bien. Es una cancha brava para ir a jugar. Me tocó ascender de la C a la B y tengo un gran recuerdo", sostuvo el chacabuquense, que levantó en el estadio Eva Perón la Copa del Mundo ante 25 mil personas.

Finalmente, Passarella calificó a Lionel Messi como "un gran líder" por el rol cumplido en el Mundial Qatar 2022.

"Messi es un grande, como capitán del equipo los lideró y los llevó a la manera de jugar y de mostrarse. Messi fue el más importante del Mundial", analizó y agregó: "Los compañeros lo apoyaron mucho, hicieron un enorme esfuerzo y se dio todo como ellos querían. Me recordó al trabajo que hicimos en el '78. Lo tienen merecido".

Sin embargo, el exFiorentina de Italia evitó la polémica: "No soy quién para considerar si Messi es el mejor de la historia, somos de una tierra donde tuvimos a Diego Maradona y a Mario Kempes". En este punto, lamentó: "La muerte de Diego fue una desgracia, no la esperábamos por la edad suya...".

Passarella estará este domingo, en la previa del partido entre River y Argentinos Juniors por la fecha 3 de la Liga Profesional, en compañía de sus excompañeros de 1978 y 1986, y también con los integrantes del cuerpo técnico actual de la Selección Argentina, Roberto Ayala y Pablo Aimar, además del arquero Franco Armani, el único campeón mundial del fútbol local.