La Liga Profesional dará continuidad a su tercera fecha este sábado con la participación de tres grandes: San Lorenzo recibirá a uno de los punteros, Godoy Cruz, desde las 17 (ESPN Premium); Independiente visitará a Vélez a las 21:30 (ESPN Premium) y Boca hará lo propio con Talleres a la misma hora (TNT Sports). Además, a las 17 jugarán Defensa y Newell's en Florencio Varela (TNT Sports) y más tarde, a las 19:15, Platense será local de Atlético Tucumán (TNT Sports).

San Lorenzo vs Godoy Cruz

La historia en Boedo pasa por Federico Gattoni. Rubén Darío Insúa decidió concentrar al defensor a pesar de que la dirigencia le pidió apartarlo del plantel profesional mientras todavía no se resuelve su venta al Sevilla de España, lo cual habilita la posibilidad de que quede libre en junio.



"Está concentrado al igual que el resto de sus compañeros. Es factible que vaya al banco si se termina de solucionar todo el tema de los papeles", explicó Insúa en conferencia de prensa, a la vez que agregó: "Tengo entendido que está cerrada la transferencia al club europeo y hasta el 30 de junio va a estar acá. Creo que Gattoni es un chico muy inteligente, en muchos de los aspectos tiene capacidad para decidir por sí mismo".



Lo cierto es que el que estará desde el arranque ocupando el lugar de Gattoni es el colombiano Carlos "La Roca" Sánchez. También será el retorno de Augusto Batalla en el arco, en lugar de Facundo Altamirano, quien atajó las dos primeras fechas. San Lorenzo viene de perder en Lanús, suma tres puntos y no la tendrá fácil ante uno de los punteros de la Liga 2023: Godoy Cruz, que necesita abultar su promedio, venció a Barracas de visitante en la primera fecha y luego derrotó a Colón como local, ambas ocasiones por 1-0. Gran expectativa en el Tomba por el pibe Nahuel Ulariaga, quien marcó el gol del triunfo ante los sabaleros tras una inactividad de casi dos años por una rotura de cruzados.

Defensa-Newell's y Platense-Atlético

A la misma hora estarán jugando Defensa y Justicia (3 puntos), que viene de vencer a Gimnasia en La Plata por 2-0, y el Newell's (4) de Gabriel Heinze, que derrotó 1-0 en Rosario a Vélez.

Más tarde será el turno del Platense (4) de Martín Palermo y Atlético Tucumán (0). El equipo del Titán viene de dar la nota en Avellaneda al vencer 2-1 a Independiente, mientras que los de Lucas Pusineri, de gran temporada 2022, perdieron con Boca y Talleres.



Talleres de Córdoba vs Boca

Por la noche, Boca (4) buscará volver al triunfo en su visita a Córdoba para enfrentar a Talleres (3). El equipo de Hugo Ibarra rescató un insulso empate como local ante Central Córdoba, con un penal atajado por Chiquito Romero, y tampoco le sobró demasiado en el triunfo de la primera fecha, 1-0 sobre Atlético Tucumán con gol de Óscar Romero. Ibarra probó en la semana a los juveniles Ezequiel Fernández y Luca Langoni y, aunque no serían titulares, podrían tener más minutos esta noche.



Talleres, por su parte, podrá contar nuevamente con su gran figura ofensiva, el colombiano Diego Valoyes para acompañar en el ataque a Nahuel Bustos.



Vélez vs Independiente

En simultáneo Independiente (3) también necesita levantar cabeza luego de la sorpresa calamar en campo propio. Al igual que San Lorenzo, el foco rojo está puesto en lo financiero ya que viene de una caótica semana por las negociaciones para renovar contratos que finalizan este año.

Similar al caso Gattoni es el del defensor Sergio Barreto, separado del plantel por decisión de la dirigencia tras no llegar a un acuerdo de renovación. El DT Leandro Stillitano se refirió al respecto: "Todos los futbolistas son importantes. Sergio es el sub capitán, pero lo va a reemplazar Joaquín (Laso) y me da tranquilidad porque lo veo entrenar todos los días. Hablé con Sergio, sé lo que él quiere a Independiente y sé que se va a llegar a una definición a favor del club y de lo que se quiere".



En cuanto a Vélez, que cayó en Rosario ante Newell's, el central Lautaro Giannetti no será de la partida por una lesión en el aductor izquierdo, por lo que entre Valentín Gómez y Diego Godín se disputan su lugar en la alineación titular. El Fortín del Cacique Medina todavía busca reponerse de las ventas de Máximo Perrone (Manchester City) y Luca Orellano (Vasco da Gama).