Querides, estimades amigues lectóribus:

No sé si les pasará como a mí, pero desde hace un tiempo vengo buscando algún motivo para sentirme socialmente contento, alegre, hipomaníaco, levemente eufórico, del lado “bip” del bipolo que nos constituye comosociedad. Ta difícil.

Quizás esté usted haciendo sus propias cuentas. No valen los motivos personales, el sentirse vivo, el que haya gente que uno quiere y gente que loquiere a uno, y la gran maravilla es que sean las mismas personas (es un problema cuando detestás a quienes te quieren y querés a quienes no te pueden ni ver). Estar razonablemente sano, no tener grandes deudas, que note falten cinco pa'l dólar (si te faltan cinco pa'l peso, vení que lloramo juntos), que haya una dosis razonable de amor, sexo, choripanes (de rúculapara les lectores vegetarianes), películas, chistes y canciones en tu vida. Sí, todo eso nos hace felices, pero yo me refiero a algo más. Algo social,colectivo…

Aunque siga tratando de exprimirla como un limón, la escaloneta sola no alcanza. Mire que hace 36 años que no salíamos campeones, eh… Pero un mes de cuentas de almacén, boletas de luz e intentos vanos de conseguir manzanas más baratas que la de Adán y Eva (a quienes una sola les costó que los expulsaran del Paraíso), va “des(dibu)jando” un hermoso recuerdo y un presente muy poco adquisitivo.

Tampoco ayudaron mucho las así llamadas “fiestas”. Primero, porque no nos pudimos emborrachar: ya estábamos borrachos (tomemos alcohol o no) desde las 16 del domingo 18 de diciembre. Y segundo, Francia.

Los “aguimagros” (nombre realista para el aguinaldo) fueron una bocanada de aire fresco para quienes los reciben. En medio del tremendo calor, apareció una hipertermia inflacionaria que, por supuesto, apoyose en las festividades para tomar impulso y llevar la cotización del pan dulce a niveles cataríes. En mi caso, el inicio del año fue recibido con un corte de luz. ¿Habrá sido porque no me acordé de la empresa proveedora en mis deseos navideños? Yo pensaba que con tener las facturas al día alcanzaba, pero no,¡ahora también te piden cariño!

Los cuatro Reyes Malos (sí, son cuatro, se creen reyes y están muy malos) no solamente no nos trajeron regalos a los ciudadanos que nos portamos bien,sino que emitieron y emiten veredictos siempre favorables a un Guasón más malo y sombrío que César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger y Joaquin Phoenix juntos.

Mientras tanto, desde Dolores, nos llegaban día a día los ecos de lo que nunca jamás debió haber pasado pero pasó, hace tres años, en Villa Gesell. Por si esto fuera poco, parecería ser que los dirigentes se dieron cuenta de que estamos en 2023, el año de las elecciones, por lo cual se muestran inmaculados, virtuosos y magnificentes, y denigran, defenestran, deterioran y, de ser posible, derrotan al resto con herramientas que van de la más exquisita reflexión filosófica o sociológica a la más burda posverdad hegemónica. Total, creen, la gente no sabrá distinguir unas de otras.

Como muchos ya saben, me jacto de ser un activo militante de la Rama Desorientada del campo nacional y popular. En nuestra Unidad Básica “Unidos y Psicoanalizados” (agrupados en Lacán-pora), solemos preguntarnos por el futuro. Pero cada vez que lo hacemos, nuestro responsable terapéutico nos mira con cara de: “Una pavada más y teaumento los honorarios” y nos dice:

–¿Y si empiezan por elaborar un poco el presente? ¿O acaso lo tienen todo resueltito

Quizás lleguemos a elecciones primarias entre el Consciente, el Preconsciente y el Inconsciente. Ojalá se imponga nuestro deseo.

Sugiero acompañar esta columna con el video “Sr Presidente” de RS+ (Rudy-Sanz)