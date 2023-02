En el marco de un acto con parte del empresariado salteño el gobernador Gustavo Sáenz anunció el jueves último que en enero de este año hubo "mortalidad infantil cero" en la provincia. Días antes el ministro de Salud, Federico Mangione, había sostenido que en 40 días de su gestión "la mortalidad infantil bajó estrepitosamente".

Sáenz dijo que al abrir los diarios ya no hay noticias sobre mortalidad a raíz de causas evitables. Hablando de la situación que mantiene a los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia con emergencia sociosanitaria desde enero de 2020, se refirió a las muertes de niños y niñas de comunidades originarias como algo del pasado.

El miércoles último Salta/12 informó sobre el fallecimiento de una beba de la comunidad wichí de La Puntana, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. El deceso de la nena, que tenía un año y ocho meses, se produjo luego de sufrir un cuadro de diarrea y vómito. El mismo secretario de Salud de la provincia, Adrián Rúa, confirmó a este medio que además de esta niña, dos nenes más fallecieron en enero por causas evitables: uno del departamento Orán y otro de la localidad de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín.

“Hay muertes que son evitables y otras que no lo son. Seamos claros. No tengo esa información (sobre los tres fallecimientos). Me informaron lo que acabo de decir. Hay muertes que son evitables y otras que no son evitables. Las evitables son por desnutrición y por deshidratación con un trabajo grande que hay que hacerlo que nunca lo hicieron y lo estamos haciendo”, afirmó Sáenz al ser consultado por las muertes por causas evitables confirmadas por el mismo gobierno.

Bajó la mortalidad infantil

Según el último informe emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, Salta bajó la mortalidad infantil de 12.4 por mil nacidos vivos en 2020, a 8.7 cada mil nacidos vivos en 2021. Es así que la provincia pasó a ser la segunda con la tasa más alta después de Formosa en 2020, siendo la décima por debajo de la provincia de Formosa, y superada por las provincias de La Rioja, Jujuy y Tucumán en el NOA, según el informe.

En 2021 la provincia de Salta pasó a ocupar el décimo lugar, por debajo de Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Tucumán, San Luis, Chaco, Entre Ríos y Chubut.

A nivel nacional, en tanto, la tasa promedio fue de 8 por mil. En el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) las autoridades detallaron que la actual tasa de niñas y niños menores de 1 año fallecidos en 2021 “representa una disminución de más de un punto en dos años”

Reunión con Graham

La defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham, se reunió con el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

Según lo informado por el gobierno provincial, Graham afirmó que con su equipo se llevaron "una muy buena impresión, creemos que el ministro Mangione tiene ideas innovadoras, que tienen que ver con el trabajo en territorio y el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud”. Añadió que esta política “conlleva algunas complicaciones, como transformar una estructura sanitaria de años, que centralizaba la atención en grandes hospitales”.

La reunión entre Graham y Mangione se inscribe “en el trabajo que venimos haciendo con el gobierno de la provincia desde marzo de 2020, para erradicar la mortalidad infantil, en particular de los pueblos indígenas y especialmente de la niñez e infancia wichí”, indicó la defensora nacional.

Amplió que “en ese marco vinimos con el defensor adjunto, a ver los avances en el plan solicitado a la provincia, de mediano y largo plazo, para ir resolviendo las cuestiones complejas para encarar la erradicación de la mortalidad en los pueblos indígenas del norte”.

También dijo que están "expectantes al plan de salud del ministro, que tiene que servir para ir disminuyendo las muertes evitables hasta su erradicación”.

Federalizar la salud

Mangione afirmó que se conformaron “células sanitarias con un pediatra, un nutricionista, un enfermero y un agente sanitario con los que se sale a terreno para la búsqueda y rescate de niños con problemas nutricionales y de salud en general”. También puso de relieve el objetivo de “llegar antes, sorteando las dificultades de acceso, ya sea por tierra o por evacuación aérea”.

Además, informó sobre el desarrollo del programa de Asistencia Extramuros, por el cual equipos integrados por profesionales de distintas especialidades se desplazan periódicamente a brindar atención en las comunidades más vulnerables.

Indicó que también se dispondrán recursos para trabajar en aquellos hospitales modulares que proveyó el Estado nacional, que se encuentran en Orán, Cafayate y la localidad victoreña fronteriza de Misión La Paz. El objetivo, afirmó, es que “funcionen como policonsultorios”.

Otro aspecto informado fue el trabajo realizado en Santa Victoria Este, a través del Centro de Recuperación Nutricional Infantil, con el que ya se han dado de alta a alrededor de 70 niños que tenían déficit nutricional y se hace un seguimiento ambulatorio.

El funcionario informó que se está fortaleciendo la estrategia de Atención Primaria de la Salud con la incorporación de más de un centenar de nuevos agentes sanitarios, más enfermeros contratados, facilitadores interculturales y el apoyo con camionetas 4x4 con chofer provistas por la Gobernación para las áreas operativas.

“Tenemos un plan para modernizar y federalizar la salud como nos encargó el gobernador. En el corto plazo estamos trabajando con refuerzo de la atención a través de la asistencia extramuros, en el mediano y largo plazo queremos ampliar el plantel de especialistas, formando profesionales en las cuatro especialidades básicas”, expresó.

También indicó que “en Embarcación habrá un hospital escuela para las residencias profesionales y además vamos a trabajar articulando con el sector privado, para contar próximamente con un centro de hemodinamia”.