La que comienza será una semana intensa para el gobierno. Además de la mesa política que tendrá lugar el jueves en la sede del PJ --para la que desde Balcarce 50 ya se encuentran armando borradores de un posible documento-- el miércoles asumiría el nuevo jefe de Gabinete y, lunes y martes el presidente Alberto Fernández finalmente se reunirá con dos grupos de gobernadores, un encuentro que venía siendo postergado. El lunes, además, gobernadores de varias provincias compartirán un acto en el CCK con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, donde firmarán un acuerdo con la empresa israelí Mekorot, para soluciones hídricas.

Fernández y su ministro del Interior, que aspiran a presentarse como candidatos a presidente por el Frente de Todos, desayunaron el sábado en Olivos para bajar las tensiones entre ellos. Las posibles candidaturas y otros temas vinculados a las elecciones serán parte del temario del jueves, que aún no se termina de definir. Las invitaciones tampoco fueron cursadas de forma oficial y está en duda el número de asistentes.

El lunes Fernández visitará Ituzaingó para inaugurar una clínica veterinaria. Será parte de las recorridas que viene realizando por distintas localidades del conurbano pensando en su proyecto de reelección. Además de la reunión que sostuvo el martes pasado con intendentes de la primera y tercera sección, el viernes compartió un asado con mandatarios municpales, luego del acto que encabezó en Berazategui. Allí, además del intendente local, Patricio Mussi, estuvieron el de Tigre, Julio Zamora, el de Florencio Varela, Andrés Watson, y el de la Matanza, Fernando Espinoza. Este último no había participado de dos encuentros anteriores.

La expectativa de los intendentes sobre lo que pueda llegar a pasar en la mesa del jueves en la sede del PJ es poca. Más allá de que participan de las reuniones que convoca el Presidente, muchos no ven con buenos ojos sus intenciones de ser reelecto. Con respecto a la mesa política, no son los únicos que no tienen grandes expectativas. Desde el Frente Renovador explicaron que no está confirmado que vaya a ir el ministro de Economía, Sergio Massa, sino "cuatro o cinco representantes". Desde el kirchnerismo, en tanto, se notará la ausencia de Cristina Kirchner y de su hijo, Máximo Kirchner. Ellos aún no definieron quién irá en su lugar. No está confirmado que vayan De Pedro y tampoco el gobernador Axel Kicillof, al que, dicen, todavía no le llegó una invitación formal. Tampoco recibieron invitación formal los movimientos sociales, ni los sindicalistas.

Mientras tanto, desde Balcarce 50, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, ultima los detalles del encuentro. Ya están circulando borradores de un posible documento que el Presidente llevará a esa reunión, pero el contenido es reservado.

Desde el kirchnerismo, en tanto, varios piden que en ese escrito se mencione la proscripción que sufre la vicepresidenta ya que, aclaran, eso no puede faltar a la hora de hacer cualquier pronunciamiento electoral. Uno de los voceros que se encargó de hacer público ese reclamo fue el senador Mariano Recalde, al decir que "hay que sentar una postura sobre la proscripción de Cristina Kirchner". Por último, añadió que "no podemos trazar una estrategia electoral sin tener en cuenta esta realidad”.

Aún no se conoció la lista de gobernadores que verán a Fernández antes de la reunión del PJ el lunes y el martes. Desde el entorno de Kicillof dijeron que aún no lo tienen en agenda y desde el del chaqueño Jorge Capitanich, tampoco. En Rosada dicen que este domingo el Presidente habló con varios de ellos. Desde la Liga de gobernadores aseguraron que no tienen pensado llegar con una postura o documento unificado a la mesa del jueves y que, por el momento, "irán a escuchar".