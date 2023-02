El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, afirmó por AM750 que debido a los cortes de luz registrados en la última semana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se reportaron “pérdidas millonarias” en el sector y no descartó un corte sobre la autopista Buenos Aires – La Plata para reclamar una respuesta al Gobierno.



Rosato describió que en las últimas semanas hubo varios cortes que afectaron a múltiples pymes ubicadas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. “Hay pérdidas millonarias por los cortes de luz”, afirmó el empresario papelero, al tiempo que exigió al Estado “mayor presencia” para garantizar que las empresas prestadoras del servicio energético realicen las inversiones para evitar apagones.

“Los cables de Edesur se sobrecargan porque no se realizaron las inversiones correspondientes y no nos dan respuestas”, explicó Rosato, quien resaltó que “está en juego la producción y la industria” y remarcó que “hay empresas que están pasando por una situación crítica” porque “si no producen, no pueden pagar salarios”.

“Si no tenemos respuestas, vamos a protestar en la Autopista Buenos Aires - La Plata”, advirtió Rosato, quien finalmente le reclamó al Estado “mayor presencia” para hacer cumplir los contratos de las empresas de distribución energética. “Edesur no cumple con el contrato y no responde a los reclamos. No se puede descuidar a las pymes”, enfatizó.