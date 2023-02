El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires informó este lunes que imputó a la empresa de medicina prepaga Omint de Servicios SA por no garantizar el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de una paciente socia de su sistema de salud, incumpliendo la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y a la Ley Nacional de acceso a la IVE. En un comunicado detallaron que "La empresa obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, no brindó información clara y precisa, no garantizó el trato digno y equitativo e incumplió con las condiciones y modalidades de prestación del servicio de medicina prepaga contratado”.