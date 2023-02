La estación Retiro de la línea C del subte porteño se convirtió este martes por la mañana en un escenario trágico, cuando una mujer policía de 36 años, identificada como Maribel Salazar, murió baleada tras intentar calmar una situación entre un agresor y un trabajador de Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes.

El hecho ocurrió esta mañana, cerca de las 11, luego de que la oficial interviniera en una situación violenta para intentar calmarla y, en ese contexto, el agresor—identificado como Oscar Gustavo Valdez de 30 años—le quitó su arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros, y le disparó dos tiros: uno en el pecho y otro que le rozó el cuello. El empleado de Emova también resultó con una herida leve por el roce de otro de los disparos.

En cuanto a la oficial de la Policía de la Ciudad, Alberto Crescenti, titular del SAME, describió en diálogo con Radio Rivadavia que “presentaba dos impactos, procedimos a compensarla, hace un paro cardiorrespiratorio y la trasladamos en helicóptero al Hospital Churruca”, en diálogo con Radio Rivadavia. Tras ser intervenida quirúrgicamente, finalmente falleció después de las 12.30 del mediodía.

El agresor fue detenido mientras se daba a la fuga a la altura del Hotel Sheraton por personal de la Policía de la Ciudad y de la PFA. Según trascendió, tiene antecedentes por violencia de Género y resistencia a la autoridad.

Luego del suceso, un hombre que dijo ser representante de la Línea C de los Metrodelegados aseguró que el hecho ocurrido "no fue un episodio aislado" y que "desde hace tiempo se solicitó a las autoridades mayores medidas de seguridad".

"No es un hecho aislado, pedimos más seguridad, episodios de violencia suceden siempre, no en este grado, pero por eso siempre reclamamos mayores medidas de seguridad", dijo el hombre en declaraciones a la prensa a la salida de las escalinatas de la Línea C de subtes.

La oficial fue identificada como Maribel Nelida Salazar, de 36 años, madre de una nene de 5 años y una adolescente de 13. Proveniente de la Policía Federal, pertenecía a la División Subtes Línea C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad.