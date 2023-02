”Vine a Central para dejar una huella”, afirmó Jaminton Campaz, la apuesta más grande que hizo Central en el pasado mercado de pases. El club canalla invierte 800 mil dólares por tener al volante colombiano a préstamo hasta fin de año. Es quizá el único refuerzo que generó expectativas en el hincha, aunque su debut no será de titular el sábado ante Lanús. “Central no es un lugar de paso para mí. Vengo con muchas ilusiones de ganar con esta camiseta”, afirmó el volante zurdo. Miguel Russo lo lleva al banco ante granate.

Campaz viene de Gremio, club al que llegó luego de destacarse en Deportes Tolima. Tuvo un paso por su seleccionado y volver a ser convocado es uno de sus objetivos. “Tengo grandes expectativas. Estoy para levantar cabeza, para estar nuevamente en mi selección. Espero mucho de este club y estoy dispuesto a aportar lo que el equipo necesite. Sé que es un club grande y jugar en Argentina es algo que cualquier jugador quiere. Me tocó la oportunidad y espero que todo me salga bien. Hice la pretemporada normalmente y venía jugando, pero en los últimos partidos, cuando me enteré que Central estaba interesado en mí tomé la decisión de salir y esperar a que todo se resuelva", explicó el último refuerzo contratado por Central.

Miguel Russo no lo citó para jugar con Arsenal pero lo concentrará de cara al partido de Central con Lanús el próximo sábado. Campaz estará en el banco y seguramente jugará algunos minutos en el segundo tiempo. “Este paso por Brasil me va a ayudar porque el fútbol brasileño tiene la misma intensidad que el argentino. Por eso espero adaptarme rápido. El fútbol aquí es para llegar a Europa. Y de eso se trata, pero pasar por aquí no es pasar, sino dejar huella”, consideró Campaz.

Para Russo la llegada del colombiano fue una prioridad por sus cualidades ofensivas. Llega para ser titular en el equipo y su preferencia es jugar de volante por izquierda. “Me siento cómodo tanto por dentro como por afuera, por la banda izquierda, son las posiciones en las que más jugué, pero veremos qué es lo que necesita el equipo. El torneo argentino es muy rápido y acá te obligan a ir siempre para adelante”, acotó el refuerzo que presentó ayer la dirigencia de Central. "Estuve el domingo en el estadio (partido ante Arsenal) y fue un ambiente muy positivo, quedé sorprendido porque con el calor que hizo la gente apoyó en todo momento. También vi un equipo que siempre intentó dar lo mejor de sí", agregó por último el volante.