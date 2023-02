La dirigencia de Independiente buscará en las próximas horas destrabar el conflicto con el defensor Sergio Barreto, apartado por el momento por no extender el contrato que finalizará en junio próximo, de cara al partido del domingo en Avellaneda contra Defensa y Justicia, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.



"Queremos mucho a Barreto, pero hay un club que está por encima de cualquier nombre, incluso el mío. La dirigencia tomó la decisión de apartar a Sergio del equipo al menos hasta que la cosa se encamine. No vamos a hacer novelas de meses con los jugadores", afirmó el presidente del club, Fabián Doman, días atrás.



Ese fue el punto de partida en el conflicto con el futbolista, aunque el principal apuntado por los directivos es su representante, Adrián Palma, quien pidió un contrato de nivel europeo para renovar el vínculo con fecha de finalización del 30 de junio.



Así las cosas, la dirigencia del Rojo se juntará otra vez con el agente del jugador, con el objetivo de darle extensión al contrato por las próximas dos temporadas.



Esta no será la única reunión por el tema contratos, ya que Doman y sus asesores tratarán de renovar el vínculo con Tomás Pozzo, Braian Martínez y Rodrigo Márquez, quienes tienen la continuidad garantizada hasta fin de año.



El mensaje enviado a través del caso Barreto es para los juveniles y para que no se repitan situaciones como las vividas con Alan Soñora, quien quedó libre a fines del año pasado.



El "Bocha" respaldó al plantel

Si bien el equipo de Leandro Stillitano comenzó de manera irregular el campeonato, en donde suma cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota), Ricardo Enrique Bochini, símbolo de Independiente, consideró que el Rojo de Avellaneda "está por buen camino", pese a que "viene de temporadas muy malas", al tiempo que remarcó que el equipo "tiene que mejorar en el mediocampo" tras las tres primeras fechas del torneo.



"Creo que Independiente está por buen camino. Viene de temporadas muy malas", señaló Bochini en declaraciones a D Sports Radio, para añadir: "Esto es algo que empezó de cero, con la nueva Comisión Directiva, con el nuevo técnico. De a poco puede ir mejorando, es difícil de entrada".

Sin embargo, se diferenció de la dirigencia por la decisión de apartar del plantel al defensor Barreto por no llegar a un acuerdo para extender su contrato que vence en diciembre: "Los jugadores que son importantes en el equipo tienen que estar", sostuvo el "Bocha".

En cuanto al rendimiento en el torneo de la Liga Profesional, el ídolo del club de Avellaneda opinó: "Con Platense no se mereció perder y con Vélez se obtuvo un buen empate. Creo que tiene que mejorar en el mediocampo, le está costando crear jugadas".