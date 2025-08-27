Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista Diego Maradona, participan este miércoles por la tarde de una audiencia de mediación por el proyecto audiovisual "Justicia Divina", el documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach que estaba siguiendo el juicio por la muerte del Diez.

La audiencia fue convocada por la mediadora María Carmen de Irigoyen, en el marco de la causa que las hijas de Maradona iniciaron por “daños y perjuicios por uso indebido de imagen” a la productora Ladoblea SA y a los responsables del proyecto: José Arnal Ponti, María Lía Vidal Aleman y Jorge D’Emilio.

La mediación estaba pautada para este miércoles a las 10.30 en las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, pero fue postergada para las 14, informaron fuentes del caso.

Según trascendió, Dalma y Giannina reclaman una compensación económica por los supuestos perjuicios generados por la exposición pública que sufrieron a partir del documental "Justicia Divina", que protagonizaba la magistrada Julieta Makintach y que finalmente llevó a la anulación del juicio por la muerte de Maradona.

La jueza Julieta Makintach va a juicio político. Imagen: archivo.





La audiencia de mediación será el primer paso formal en el proceso civil iniciado por las hijas de Maradona. En caso de no llegar a un acuerdo, la causa podría avanzar hacia una demanda judicial por daños y perjuicios.

Por el documental también existe una investigación penal, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes ordenaron el allanamiento de la sede de Ladoblea SA el 22 de mayo pasado. La causa se originó tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y de Verónica Ojeda.

Las excusas de Julieta Makintach

La semana pasada, la jueza Julieta Makintach -- quien finalmente irá a juicio político-- presentó un descargo junto a sus abogados frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Allí, la magistrada afirmó que "no hubo filmación prohibida" y que sus colegas, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, sí estaban al tanto de los registros fílmicos.

"No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas", sostuvo Makintach en el escrito, quien continuó diciendo que estas eran "conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional".

De esta forma Makintach explicó que "la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones" se trató del "resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado", y negó que se tratara de una "cámara oculta".



Seguir leyendo: