Rechazo sindical y social a la agenda regresiva del Gobierno nacional
Amplia movilización en Salta contra la reforma laboral impulsada por Milei
La CGT Regional Salta, las dos CTA, la UTEP, gremios universitarios, jubilados, organizaciones sociales, partidos peronistas y de izquierda y organismos de derechos humanos se concentraron en la plaza 9 de Julio. Bajo altas temperaturas, denunciaron un retroceso histórico en derechos laborales y advirtieron que 2026 será “un año de lucha”, en una provincia golpeada por la pérdida de empleo formal.