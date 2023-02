El diputado nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, pidiógenerar un compromiso para reafirmar la voluntad de sostener la unidad del Frente de Todos en pleno año electoral. Por AM750, remarcó además la necesidad de avanzar con un debate de “contenidos”, la propuesta que se le va a hacer a la sociedad, y no tanto de gestión o cargos.

Para Yasky, estos pasos son fundamentales dado que, según su entender, las elecciones de este año no son una más, sino que pueden definir el futuro del país. “Esta elección va a definir, para bien o para mal, por muchos años el futuro de la Argentina. Creo que no es una elección más. No son dos partidos políticos que tienen diferencias en algunos puntos”, analizó.

“Si viene la derecha es para convertir al país en un país exportador de materia prima, para terminar de licuar el poder adquisitivo, eliminar los derechos laborales y avanzar con las privatizaciones”, advirtió.

Sobre las candidaturas

Por otro lado, Yasky pidió debatir la “virtual proscripción de Cristina” y le respondió a algunos funcionarios cercanos al presiente Alberto Fernández que lo señalan como el mejor candidato posible del FdT. “Hay que escuchar, más que a quienes están cerca (del Presidente) es la voz del pueblo. Y el pueblo argentino mayoritariamente tiene una figura, que es Cristina Kirchner”, comentó.

Luego, remató: “Cualquier encuesta de opinión que se haga hoy la sigue poniendo arriba. Creo que es importante la opinión de los referentes políticos, pero para mi vale más la voz del pueblo”.