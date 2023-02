El presente de Boca no es el esperado por sus hinchas, y el entrenador Hugo Ibarra se hizo cargo de la situación al asegurar que es el principal responsable del momento del equipo, que apenas sumó cuatro puntos en el arranque de la Liga Profesional y perdió la final de la Supercopa Internacional de Campeones contra Racing. "Del equipo me preocupa todo", remarcó el técnico, que igualmente pidió calma para superar el mal momento.

"Hay que tener paciencia, le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Le quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido", señaló Ibarra en diálogo con la prensa en el complejo deportivo del club en Ezeiza.

"Ojalá el equipo juegue mejor de lo que lo está haciendo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que el equipo no lo esté haciendo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos", explicó el entrenador. Boca comenzó el torneo con una victoria ante Atlético Tucumán (1-0) aunque luego empató con Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0), ambos partidos jugados en la Bombonera, y después cayó con Talleres (2-1) en Córdoba.

"Del equipo me preocupa todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, día a día. Ojalá el fin de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, también por el rival", indicó Ibarra, que rescató algunos lapsos del juego mostrado en los primeros dos encuentros. "Me quedo conforme con algunos pasajes de los partidos en la Bombonera. Después de tres meses de inactividad es difícil jugar. Me ha pasado como jugador, tengo la tranquilidad de que mi equipo va a salir, hay que tener paciencia", insistió.



En cuanto al encuentro con Platense del próximo fin de semana, Ibarra evitó dar pistas sobre el once que saldrá a la cancha, aunque se vislumbran algunas variantes, más allá de la obligada por la expulsión de Sebastián Villa: "No voy a hablar de forma individual, sé internamente, lo charlo con ellos y lo que tenga que hacer lo haré. Tengo tres días para pensar el equipo y trabajarlo. No quiero adelantar los posibles cambios en el equipo, no le quiero dar indicios a Martín (Palermo)", dijo el DT del actual bicampeón del fútbol argentino.

"Ahora vamos a jugar frente a Platense con nuestro público en casa. Queremos ganar y si logramos eso podremos tener una semana tranquila para trabajar de otra manera. Y ojalá podamos jugar bien también, yo soy el principal que quiere eso y el responsable cuando no sucede", agregó el exlateral, que evitó cuestionamientos por la escasa utilización de los juveniles en este arranque del certamen. "Yo más que nadie conozco a los chicos, los he tenido en Reserva y a todos nos pasó ser jóvenes y que te caigan si no rendís. Yo sé los momentos que los tengo que poner y cuando decida van a entrar, ya sea de titular o suplente", remarcó Ibarra.

Boca recibirá a Platense, que arrancó bien en el torneo y está invicto, desde las 19.15 del domingo, por la cuarta fecha de la liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.