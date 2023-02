Con fuertes críticas a la oposición que bloquea el funcionamiento parlamentario, se llevó a cabo la audiencia pública en la Cámara baja donde representantes de la sociedad civil plantearon la urgencia por aprobar el Plan de Pago de Deuda Previsional que le permitirá a un universo de 800 mil trabajadores –la mayoría mujeres—puedan acceder este año al beneficio de la jubilación. Ante la presencia de diputados y diputadas del Frente de Todos y de la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, organizaciones de jubilados, adultos mayores, gremios y abogados previsionalistas plantearon una movilización para la semana próxima para rodear el Congreso y hacer visible este reclamo.

La audiencia pública en el anexo de la Cámara Baja estuvo organizada por las diputadas Gisela Marziotta y Paula Penacca. “Haya o no sesión, vamos a abrazar al Congreso nacional que no está funcionando y no es por nosotros. Vamos a exigirles (a la oposición) que vengan a laburar para sancionar leyes y resolver problemas”, señaló Marziotta. En tanto, Penacca, agradeció la presencia de la sociedad civil y llamó a “seguir luchando por un derecho histórico en nuestro país y que pudimos fortalecer a partir de decisiones que se han tomado en política pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner”.

“Estas conquistas de derechos vienen acompañadas de la voluntad política de un pueblo que se expresa de diferentes formas”, agregó Penacca y planteó que el objetivo del encuentro fue “despertar y despabilar a una oposición, que no se opone a una fuerza política que es el FdT sino que se opone a que el pueblo tenga derechos, viva mejor y podamos consagrar derechos para una mejor calidad y perspectiva de vida”.

Tras escuchar a varios de los más de 20 oradores de distintas organizaciones, la titular de la Anses habló en la audiencia. “Queda claro que entienden perfectamente lo que está pasando y que esto de comprometerse con una lucha por algo que ustedes ya tienen habla a las claras de la absoluta dignidad que tiene este pelea por la ley de plan de pago de la deuda previsional”, dijo Raverta. Se refirió luego al “colectivo de Jubilados de la argentina que no solo nos han enseñado de su práctica de resistencia de sobrevivir a las distintas crisis, emergencias y los avatares de la historia argentina como las crisis económicas, sociales y políticas, sino también ahora crisis sanitarias”.

“Estamos pidiendo que los diputados de la oposición vengan a trabajar, ni más ni menos. No pedimos que tengan un gesto de apoyo al gobierno actual ni que tengan buena onda con los diputados del bloque del FdT. Le pedimos que vengan a trabajar para que den la oportunidad al organismo de la seguridad social de hacer nuestro trabajo que es jubilar a los y las argentinas”, insistió la titular de la Anses.

Más de 20 oradores de distintas organizaciones expusieron su respaldo al proyecto y sus razones. Alejandro Vargas, Secretario de Relaciones Laborales, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; planteó las dificultades de sus afiliados para acceder a la jubilación. Entre ellos los trabajadores de la pesca, una tarea de peligro y riesgosa”, que son “trabajadores temporales –por las vedas que impone la actividad-- que para poder jubilarse trabajar toda su vida”. O los trabajadores de la marina mercante, “que tienen que repartir tiempo de trabajo”, ante “el dumping que ejercen las multinacionales las van fundiendo a las escasas empresas nacionales que quedan”.

Lo mismo que Wanda Belén Rocha, Área de derechos del MTE y de la Federación de Cartoneros, donde “hay compañeros que trabajaron toda su vida y no se pueden jubilar porque no tienen aportes”.

.Adela Zaltzman (PTP/CCC) explicó que “quienes reciben un plan es hasta los 60 años y la PUAM (que el macrismo impuso para los adultos mayores que no tienen los aportes y cobren el 80 por ciento de la jubilación mínima) empieza a los 65. ¿De qué van a vivir? Hay insensibilidad ante el hambre que van a pasar estas personas”. Luego cargó contra la oposición: “para estos que no quieren discutir el objetivo es destruir el Sistema Solidario e ir a la PUAM”

Oscar Zoppi, del Frente de Personas Mayores, dijo que “comprendo a la oposición que defiende intereses de las grandes corporaciones” y “no bajan a discutir”, al tiempo que preguntó: “¿qué le van a decir a sus votantes, cuando le están quitando el derecho a jubilarse?”.

Otros expositores les pusieron números a las personas que en sus distritos no podrán acceder a la jubilación si no se aprueba la ley. Luis Rivadeneira, de Adultxs Mayores Porteños sostuvo que “entre los 800 mil, mayoría mujeres, que no se pueden jubilar, hay 100 mil porteños y porteñas”. Karina Gutiérrez, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, sostuvo que en ese municipio “8837 vecinos serán perjudicados si esta ley no sale” y agregó: “que la ley salga por consenso del Congreso o por la lucha y la resistencia popular”. La propia Raverta admitió, tras su visita al municipio de Presidente Perón que allí “766 personas no podrán jubilarse este año”.

Por su parte, Víctor Cantero, del Centro de Jubiladxs Tita, expresó su apoyo a la ley “a pesar de la extorsión de los diputados de JpC”. Al tiempo que reclamó al Presidente de la Nación “voluntad política y coraje para dictar por decreto la moratoria ya, hasta que salga la ley”.

Es que en paralelo a la audiencia pública, desde el bloque del FdT negocian con otros bloques opositores –por fuera de JpC-- la convocatoria a una sesión para tratar la ley de Pago de Deuda Previsional. Una propuesta que suma adhesiones y para la que se barajan dos fechas posibles: el 23 o el 28 de febrero.