Habían transcurrido poco más de una hora de la jura como jefe de Gabinete cuando Agustín Rossi recibió a Página/12 en su nuevo despacho, lindante con el del presidente Alberto Fernández. Ya no quedaban vestigios del paso por esa oficina del tucumano Juan Manzur, incluso ya están en uno de los muebles una serie de fotos de Rossi con sus hijos, nietos y una que tiene junto al entonces presidente Néstor Kirchner. El nuevo jefe de los ministros llega con el aval de Cristina Fernández de Kirchner, con quien se encontró luego de aceptar el convite de Alberto Fernández. Rossi fue contundente al afirmar que el FdT tiene posibilidades de triunfar en los comicios presidencial, considera como viable que el Presidente quiera reelegir cuando dice que "no debe se tan mala la gestión cuando hay ministros que quieren ser candidatos" en una clara referencia a Wado de Pedro. En cuanto a la situación de CFK, el flamante jefe de Gabinete fue concreto: "Cristina está proscripta y eso es muy malo para la democracia".

--¿Qué significa para usted asumir la jefatura de Gabinete en el último año del gobierno y en un año electoral?

--Es una gestión corta y en el medio tenemos las elecciones. Por lo tanto lo que vengo es a aportar mis años de experiencia política con mis años de gestión, con el conocimiento de mi trabajo y, sobre todo, del Frente de Todos. Todo ese bagaje vengo ponerlo a disposición para tratar de que las cosas salgan de la mejor manera posible.

--Y eso significa...

-- ...que todo salga mejor para el pueblo argentino y que obviamente genere las condiciones para que nuestro espacio político se potencie en términos electorales.

--¿Se imagina tendiento puentes entre el Presidente y la Vicepresidenta?

--Tengo vínculos con todos los sectores que integran el FdT, tengo una relación de diálogo frecuente con Cristina pero no me veo en ningún rol en ese sentido. No soy un articulador de esas situaciones. La verdad que aporto en cada uno de esos ámbitos mi mirada, mi análisis. Obviamente que para mi que el escenario de unidad, lo dije siempre, es una condición necesaria para tener potencialidad electoral. Mi vocación es fortalecer el frente porque tiene mucho para ofrecer a los argentinos.

--¿Todavía tiene potencialidad electoral el FdT?

--Sin duda. La próxima elección no será una más porque ahora compiten dos oficialismo. Por un lado están quienes gobernaron entre el 15 y el 19 y nosotros. Uno escucha a los dirigentes políticos opositores hablar como si hubiesen nacido de un repollo. Hay que recordarles y poner en debate la gestión de los cuatro años del macrismo. Nosotros, como dijo el ministro de Economía, trabajamos todos los días para ver cómo mejoramos índices inflacionarios, pero recibimos el país con más del 50 puntos de inflación. Y si me dicen que se necesitan 10 años de crecimiento económico les diré que tres de sus años fueron de recesión económica y encima tomaron una deuda de 45 mil millones de dólares. ¿Desde qué lugar pueden decir qué van a hacer si el hecho más significativo del gobierno de Macri fue la deuda con el FMI?

--En este contexto de complicaciones tiene a la Corte Suprema en contra.

--La verdad es que es imprescindible mejorar el Poder Judicial. No puede seguir con este nivel de desprestigio. Me parece que será una bocanada de oxígeno para la democracia lo que están haciendo los diputados del Frente de Todos y aprovecho para manifestarle nuestro apoyo político.

--¿El juicio político a la Corte puede prosperar?

--La decisión que se tomó de impulsar el juicio político a la Corte es una decisión acertada desde la intención de mejorar el sistema democrático argentino. Después veremos cómo son los números en el recinto. ¡Además espero que los supremos concurran a la comisión y se defiendan porque algo tienen que decir! Nosotros no enfrentamos a un partido político sino a un esquema de poder donde está el partido judicial, los jueces y fiscales que se dedican a perseguirnos a nosotros y protegerlos a los otros, a los de JxC y los intereses del poder económico argentino. Contra eso también nos enfrentamos.

--En 2019 uno de los elementos que le permitió al FdT el triunfo fue la unidad. Pero ahora pareciera que no es suficiente.

--Comparto que con la unidad sola no alcanza, pero sin ella no podemos pensar en nada. Si hay algo de positivo que tuvo el proceso del FdT es que todos los sectores no van concurrir a las elecciones por fuera del FdT. Y va a haber PASO con uno, dos o tres candidatos.

--¿Habrá más de un candidato?

--Yo no le cierro la posibilidad a nada.

--¿Ni a una releección?

--Para nada. Pero además veamos una cosa. ¿Está mal que el presidente tenga la aspiración a ser reelecto cuando alguno de sus ministros quieren ser candidatos? Entonces, si hay tantos ministros o funcionarios ligados a la gestión que quieren ser candidatos presidenciales, ¿la gestión no es tan mala, no?

--¿CFK puede ser candidata?

--La vicepresidenta está proscripta por la decisión del fallo judicial. Está proscripta porque ella, inteligentemente, cuando anunció que no va a ser candidata se imaginó que si seguía diciendo que sería candidata lo que iba a hacer la Justicia es acelerar los tiempos y convertir lo que hoy no es una sentencia firme en una definitiva. Podía llegar a suceder lo que sucedió con Lula en la primera elección. Él era candidato hasta que no pudo por una decisión judicial. El PT tuvo que improvisar un candidato, que es el actual ministro de Economía, y Bolsonaro ganó las elecciones. CFK le escapó a eso porque sabía que le estaban tendiendo una trampa. Claramente está proscripta y eso es muy malo para la democracia. En 40 años es la primera elección en la que tenemos una dirigente de la dimensión política de ella no pudiendo competir en el proceso electoral. Hay que decirlo con claridad.

--¿Cómo se levanta esa proscripción?

--En términos judiciales modificando la sentencia.

--¿Y en términos políticos?

--Hacer lo que estamos haciendo. Decir que está proscripta, que no se retiró o renunció. Nosotros, cualquiera sea el candidato, vamos a decir esto. Eso hay que visibilizarlo. Tenemos a nuestra principal dirigente política proscripta y ellos a un dirigente prófugo, que es el primer prófugo de la democracia, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Nunca un dirigente político en la Argentina se profugó. Un dirigente que además era amigo íntimo del entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Esa es la diferencia y hay que ponerlo sobre la mesa. Hay todo un proceso que es del partido judicial junto al sistema de medios concentrados que viralizan el discurso de odio y aparece alguien que pone un revolver en la cabeza a la vicepresidenta. Un hecho que en la Argentina algunos tratan de subestimar. Acá tenemos que la presidenta del principal partido opositor no condenó el hecho y si no condenás implícitamente estás legitimando, protegiendo y eso es muy peligroso.

--¿Qué podemos esperar de la mesa política? desde algunos sectores dicen que la verdadera mesa política tiene que ser de dos patas: Alberto y CFK ¿Cree que es así?

--Creo que está buena la iniciativa, que está bien que estén representados todos los sectores y que será un buen inicio para que nuestro espacio político empiece a mirar el proceso electoral.

--¿Para usted entonces el debate tiene que ser solo electoral?

--Política discutimos siempre, en todos lados.

--Hay sectores del peronismo que quieren que se debata y acuerden políticas que mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores para mejorar las expectativas electorales. ¿Eso se hablará en la mesa política?

--Los salarios que más están deteriorados son los de trabajadores no registrados. Nosotros tenemos un excelente ministro de Economía que está pensando y generando situaciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Toda iniciativa que se presente en ese sentido las escucharemos. El objetivo principal es bajar la inflación. Nuestra mirada tiene que estar en el trabajador no registrado.

--Pero la inflación no baja.

--El ministro asumió en un momento complicado y lo hizo con dos objetivos: fortalecer las reservas para alejar la expectativa devaluatoria, una de las causantes de la inflación. Ese objetivo se ha fortalecido. Estamos generando herramientas para que descienda la inflación. Hubo meses mejores y enero no lo fue. Lo que debe quedar claro es que ante ello no bajamos los brazos.

--Dijo que ve a Alberto Fernández como posible candidato ¿también a Sergio Massa?



--Sergio ha demostrado una capacidad enorme de enfrentar una situación económica más que dificultosa y cuenta con el apoyo de todo el gobierno y de todo el FDT. Después habrá que ir viendo.

--¿Va a decidir CFK otra vez al candidato?

--No lo sé. La importancia de Cristina nadie la puede negar.

--Cuando Alberto le ofreció la candidatura, ¿también lo conversó con CFK?



--Sí. Lo hablé con ella, después de que Alberto me lo ofreció y le dije que sí.

--¿Qué recomendación le hizo?

--Hace muchos años que la conozco a CFK y sé que, generalmente, lo que se habla con Cristina no se dice.