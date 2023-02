La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "el Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de Edesur", y aseguró que "no hay crisis energética en el país porque el problema es de una sola empresa". Las declaraciones se dan en el marco de la veeduría que el Gobierno decidió se lleve a cabo en la empresa con personal del Ente Regulador Eléctrico (ENRE), con el objetivo de monitorear calidad de servicio, atención, inversiones y cuestiones operativas.



Así, en el marco de su clásica conferencia de prensa matinal, Cerruti consideró que "el nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años". Y subrayó que "el Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios", y remarcó que, "en el caso de Edesur, el nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años".



"Ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa (de $ 1.000 millones) y con la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones y cuál es la responsabilidad de la empresa", puntualizó Cerruti, quien reiteró que "en ese marco, todas las posibilidades legales son analizadas".



"Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa que es la que ha intervenido el Gobierno. Si intervenimos esa empresa, es porque el problema es de esa empresa. Porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Si hay una empresa que tiene ese problema y el resto no, entonces no hay una crisis energética", concluyó la portavoz.

Veeduría "in situ"

El miércoles por la noche, el ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó a la secretaría de Energía a que tome cuatro medidas por los repetidos cortes de Edesur y mala atención a clientes. Por un lado, aplicar una multa de mil millones de pesos por los problemas de calidad en el servicio; y devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes. Asimismo, ordenó habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios y por último, la veeduría de directivos del ENRE ne la empresa. Una auditoría para la que se convocará a la Universidad de Buenos Aires para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, cumplimiento de los tiempos de respuesta a los usuarios y calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur.

En este contexto, el interventor del ENRE, Walter Martello, afirmó que, "por primera vez, va a haber una presencia 'in situ'" permanente del organismo en la distribuidora Edesur, a raíz de sus sucesivos incumplimientos en la prestación del servicio, y consideró que la empresa "da la impresión" de que está quedando abandonada a su suerte, tras la decisión del grupo italiano ENEL de vender su paquete accionario en ella.

"Por primera vez va a haber una presencia 'in situ' de la empresa porque también hemos detectado que mucha información que llega al ENRE no se condice con la realidad", señaló Martello en declaraciones radiales. En ese sentido, citó como ejemplo "la demora en la atención de las cuadrillas" en el caso de "problemas medianamente simples de resolver". Por eso, el personal técnico del ENRE controlará 'in situ' "el despacho de cuadrillas, el personal disponible y el equipamiento técnico necesario para la atención de las tareas de reposición del suministro", al igual que "los procedimientos y mecanismos internos que la distribuidora utiliza para el análisis y tratamiento de reclamos, atención al usuario y calidad comercial".



Martello indicó hoy que también se fiscalizará el monto asignado a la empresa para inversiones y aclaró que esta decisión no implica que la operación pase a manos del Estado. "Nosotros no nos podemos meter ahí porque hay un contrato aún vigente y, además, la responsabilidad de la prestación del servicio sigue siendo de ellos", explicó el funcionario.



La palabra de la empresa



La empresa emitió, en este contexto, un comunicado contando su versión de los hechos de la reunión con el Gobierno. "El encuentro sirvió para intercambiar visiones sobre la forma de avanzar sobre una mejora sostenible del servicio eléctrico de distribución de energía", expresaron. Y agregaron que "mas allá de las multas y penalidades que decida aplicar la autoridad en el ejercicio de su función de control, concordamos en que la solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere y acompañar así el crecimiento del país”.

Las palabras fueron emitidas por Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina, quien destacó además que "estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de un plan que está en desarrollo”.Cunha precisó que en la misma reunión el ministro expresó que el Gobierno “no tiene intención de intervenir en la operación de la empresa, ni cambiar la situación patrimonial de Edesur”.

“Después del mejor enero en cuanto a calidad de servicio de los últimos cinco años, en febrero estamos atravesando un fuerte incremento de cortes producto de una demanda histórica y sobre lo cual Edesur sigue trabajando para solucionar los más rápido posible los desperfectos y la falta de luz de los clientes”, agregó.