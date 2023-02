La escena underground del arte joven en AMBA crece exponencialmente y se siente imparable. Las bandas que vio nacer el under ahora van ganando reconocimiento y tocan en escenarios cada vez más grandes. Lxs poetas, músicos y artistas visuales crean sus propias guaridas de contención y abrazan sus proyectos autogestivos, que florecen y dejan firma en cada recoveco que habitan.



El 2022 fue la gran explosión de la escena punk rock juvenil, todos los fines de semana había recitales para ir a conocer bandas, fechas en el Moscú Espacio Cultural o en Strummer Bar: todxs esperaban para ir a descargar (y recargar) energía en el pogo, participar de las exposiciones o las ferias de los eventos y por sobre todo para crear lazos y comunidad. Este estallido no solo generó la popularización de lo under, lo raro, lo diferente, sino que también animó a crear cada vez más arte, ya que había un espacio –creado para y por artistas– para mostrarlo y compartirlo.

Vomit!: Fiestas, outfit, rock y dark fantasy. Foto: Guille Muller

VOMIT!

La Vomit: bandas de rock alternativo, fiesta, outfits increíbles con colores estridentes, besos, corazón, dark fantasy, ésa es la frescura que lleva el evento impregnado y lo acarrea consigo desde su primera vez en Banfield, en 2021, hasta su actualidad y su próxima fecha en Matienzo.

Hoy por hoy, la Vomit es un evento que muchxs reconocen como un refugio, un lugar de encuentro para compartir con gente que tiene las mismas pasiones en cuanto a la música –y al arte en general–, y esperan ansiosxs hasta la nueva edición.

¿Cómo surgió Vomit? Todo comenzó de la mano de Guillermina Muller (fotógrafa y diseñadora visual) y Trapinsky (gestor cultural, productor de Surfer Rosas), desde las ganas de crear un espacio alternativo donde la música gobierne y la gente pueda bailar sin límite y sentirse a gusto.

Guille cuenta que hace unos años estaba en el Centro Cultural de Banfield, Monociclo, viendo a una banda de rock con chicos que bailaban y pogueaban, y que cuando terminó la presentación, pasaban “música de fiesta de egresados” que desentonaba y nadie realmente disfrutaba. Luego de esa fecha fue que Guille y Trapinsky comenzaron a cranear lo que sería la primera edición del ciclo gestado para bailar rock.

¿Por qué Vomit? “El nombre nace de una canción de Machine Girl, yo estaba buscando en las canciones que tenía guardadas, en la primera VOMIT ya había un significado potente que incluimos en el testamento expresando ¡vení a vomitar! También buscamos la definición en el diccionario, 'expulsión violenta por la boca de lo que está contenido en el estómago', y nosotros le agregamos corazón”, cuenta la fotógrafa.

Los chicos dicen que el concepto de la fiesta es que la gente vaya a bailar como quiera, vestida de la manera que más le guste. Ellos vienen de zona Sur y explican que las personas no siempre tienen todas las posibilidades para mostrar un gran look súper producido, y que lo que quieren comunicar es que todxs puedan sentirse cómodxs sin importar como estén vestidxs. “Si vos venís con un remerón todo destrozado de Flema, sos hermoso, sos lo mejor que hay” remata Guillermina. Además de dar el espacio a que vayan a un evento a ver a una banda punk y que después suene –por ejemplo– Miranda!, Crystal Castels, Fun People, la música que les gusta. “Hacer una fiesta para ellos” dice Trapinsky.

¿Edición que más recuerdan? Si bien la fiesta ya tiene más de 15 ediciones, les organizadores cuentan que una de las que más atesoran fue la tercera fecha, que se llevó a cabo el 25 de marzo de 2022 en Strummer Bar. Tocaron Dum Chica y Bubis Vayins, y recuerdan que la gente pogueaba y hacía mosh hasta más no poder. Eran tantas las ganas de manifestarse con el cuerpo, que hasta hicieron mosh cuando terminaron las bandas y empezó a sonar "Traición", de Miranda!

¿Cuándo es la próxima VOMIT? Si te interesó todo lo que proponen les vomits, estás invitade a presenciar este amor por el arte hoy, 17 de febrero, en el Centro Cultural Matienzo, en la edición Sangriento San Valentín. “Van a tocar Sakatumba y El Club Audiovisual, va a ser todo ultra romántico, amistoso y hermoso”, asegura Guille a Las12, y agrega que habrán ferias y exposiciones fotográficas.

La VOMIT también se prepara para su feat con el festival Playa (un festival de música independiente y gastronomía) el 25/02, y el 4/3 la fiesta se va de gira a Rosario para presenciar a Mujer Cebra, Bubis Vayins, Buenos Vampiros y Las Aventuras.

Catástrofe: punk rock crudo y desalineado. Foto: The bonaerense

CICLO CATÁSTROFE

¿Qué es y cómo surge? Catástrofe es un ciclo que nació en 2022, en invierno. Desde su primer volumen marcó lo que sería la estética y el contenido de sus fechas: el más crudo, sucio y desalineado punk rock que hayas presenciado. Como su logo, son un tornado que vuela cualquier cabeza y te hace desprenderte del piso para volar en un pogo estrepitoso. El ciclo cuenta ya con tres volúmenes y planean el próximo para el 18 de febrero en el Espacio Cultural Moscú.

“El ciclo nace de la necesidad de expandir y encontrar un lugar de pertenencia propio del under punk de estos últimos años. Las bandas venían haciendo música muy buena y original y requerían un lugar donde poder expresar todo el arte que se venía armando, ese lugar era inminente que existiera y tocó que sea Catástrofe” cuenta uno de los organizadores, Dante Castro. Luego de la primera edición (en la que hicieron sold out, al igual que en las siguientes dos), explica que muchxs proyectos artísticos se coparon y quisieron sumarse a la movida. Las primeras tres ediciones contaron con tres bandas en cada noche y culminaron con un DJ set. Tocaron bandas como Socorroooo, Perro Termotanque, Rey Bichito, La Piba Berreta (junto a Daniel Bruno y K4) y por supuesto, la banda residente, Vagobeat.

¿Cuándo puedo ir? El 18 de febrero en el E. C. Moscú se llevará a cabo el primer festival que organiza el ciclo y tocarán siete bandas (Lola, Vagobeat, Notum Negres, Tragic Mag, Capricho, Pelopincho y Jero Jones), habrá exposiciones y se montará en la terraza un espacio de ferias para emprendimientos, tanto de ropa como de ilustraciones y bijouterie no convencional. El organizador explica que la idea siempre es que haya una interdisciplinariedad artística para que todo el mundo pueda experimentar con distintas ramas del arte. También un detalle característico de Catástrofe es que regalan paletas de caramelo coloridas o chupetines para mejorar la experiencia de quienes van a sus fechas, y también devolver un poco de todo lo que su público les aporta dejándolo todo, bailando y cantando en cada volumen.

Además, ya tienen en vista un quinto volumen, donde buscan sumar a bandas de otras ciudades para ampliar los conocimientos culturales, y remarca Dante que “ir a ver a una banda en vivo no es lo mismo que escucharla por Spotify o de manera digital”. Dice que eso es algo que se fue perdiendo y que con el ciclo buscan ofrecer una experiencia de shows, un público que goza la música, que la siente, la baila, la disfruta desde otros lugares, más allá de lo auditivo. “El arte no es un sentido lineal, sino que es una conjunción de nuestras formas de entender el alrededor”. Así plantea el arte Catástrofe, y es uno de los pilares que predica en sus fechas.

Mitosis: talleres de rebelión poética y musicalidad colectiva. Foto: Pau Thompson

MITOSIS

El punk no siempre es una banda de rock, no siempre es un mosh pit, no siempre son los Sex Pistols, el punk es un movimiento joven de protesta y estxs protestantes gritan sus poemas desde una nube blanca y suave que cae, a veces lento y otras veces más violentamente. Mitosis es la rebelión poética de la juventud, es un espacio para encontrar las palabras, juntarlas y compartirlas sin miedo al ojo ajeno, porque en este lugar el ojo es dulce y abraza, te ayuda a crecer y se aprende de manera colectiva.

¿De dónde nace Mitosis? El ciclo Mitosis es engendrado por Reed, Lu y Ona Casal. Elles cursaban juntos en la facultad y en los ratos libres comenzaron a gestarse ciertas ideas en sus cabezas. Una idea puntual era la de la “genialidad colectiva”, que es algo de lo que hablaba Brian Eno (compositor y activista inglés), Ona explica: “El decía que hay que dejar de darle tanta bola al genio, que es la cuestión individual de la genialidad, hay que darle más bola al scenio, que es la genialidad de la escena, la colectiva, y que si se puede lograr eso, se puede llegar a la inspiración constante”. De este concepto es que les surge la idea de hacer un evento donde todas las disciplinas suceden en simultáneo y que, por ende, se esté en constante inspiración para crear y para recibir.

Así nace el primer evento, en marzo de 2020, con una convocatoria inesperada para elles. El evento contó con artistas en vivo, tocó Marttein (que en ese momento era un artista emergente), hubo micrófono abierto, hubo un mural colectivo y un taller de escritura. Luego de esta primera y exitosa fecha, el colectivo se vio obligado a parar debido al confinamiento obligatorio, pero les chiques no quisieron detenerse, y organizaron un taller de escritura online que se llevó a cabo todos los lunes durante varias semanas. Ona cuenta que allí se pudo generar una comunidad mucho más consolidada de la gente que estaba en Mitosis, y que ese espacio era como un micrófono abierto donde les que participaban cada semana llevaban sus poemas y compartían desde la virtualidad.

Luego dieron un salto a la presencialidad: cuando en 2021 Moscú recién abría sus puertas, les Mitosis organizaban los jueves un ciclo de poesía llamado El Hormigueo y con el tiempo comenzaron a sumar bandas en vivo.

Después de esos eventos llegó Caída Suave, donde sorprendía la escucha atenta a les poetas que recitaban en vivo. También hubo una fecha llamada Grrrl Riot, donde tocaron Nenagenix, Flor8ta, Decepción Vieja, Kill Flora, Ooodisea, y debuta Capricho.

¿Qué es La fulana? Es la revista que reúne archivo sobre el boom del under musical y muchos otros eventos de poesía que se estaban haciendo. “Nace de reapropiarse de nuestro archivo y simplemente contar la realidad y el mundo como lo conocemos. Sentimos que había una urgencia de que esas cosas queden registradas”, cuenta Vek.

Ya salió la primera edición, “La primavera del under”, que cuenta con crónicas, entrevistas y mucho más, y en abril se viene la segunda edición.

La juventud está más hambrienta que nunca y no deja de producir por y para ella. Desde música alternativa hasta poemas agridulces, pinturas abstractas y fanzines hechos uno a uno a mano. Por supuesto, hay muchos más espacios para indagar, como Cine De Atrás, Ciclo Podrido, Ciclo Asco, festivales como el Nuevo Día, el Pardo y el Refresco, entre otros. En esta ocasión, estos colectivos te invitan a visitarlos en Instagram para estar atentx de lo que se viene, y si no conocés este mundillo, te abren la puerta y aseguran que hay cosas muy interesantes del otro lado.