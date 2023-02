"John Wick: Chapter 4" ya cuenta con su trailer definitivo, difundido este jueves, a poco más de un mes del estreno de una de las películas más esperadas del año. Una vez más, el asesino a sueldo retirado interpretado por Keanu Reeves promete aún más acción que en las tres entregas anteriores.



Lionsgate difundió unos 90 segundos repletos de acción, bajo la leyenda "La libertad es una lucha" en el marco de la denominada "Wick Week", en la que se publican adelantos, detalles e información para los fanáticos que esperan el lanzamiento de la cuarta entrega de la saga, prevista para el 24 de marzo.

Las novedades habían arrancado en el comienzo de la semana, instantes después del final del Super Bowl, cuando se dio a conocer en las redes sociales oficiales del filme un adelanto de 30 segundos.

Luego, se publicó un nuevo póster en el que se puede ver a Reeves con la Torre Eiffel, siendo París una de las ciudades en las que se desarrollará la trama de esta nueva película.

Los personajes, en pósters

Horas antes de la publicación del trailer completo, se difundieron afiches con los personajes que formarán parte de esta entrega. “Nuevos aliados, nuevos adversarios”, destaca el hilo de Twitter, sobre el cual publicaron los carteles.

Donnie Yen es Caín, Bill Skarsgård es The Marquis de Gramont, Laurence Fishburne es Bowery King, Rina Sawayama es Akira, Ian McShane es Winston, Shamier Anderson es The Tracker, Hiroyuki Sanada es Shimazu, Clancy Brown es The Harbinger, Lance Reddick es Charon y Scott Adkins es Killa, precisan las descripciones de quienes “acompañarán” a John Wick en esta aventura.

"John Wick 4", la más larga de la saga

Una de las noticias más destacadas que sorprendió a los fanáticos durante la semana fue que este Capítulo 4 será el más largo en la historia de la franquicia, con una duración de 2 horas y 49 minutos.

John Wick fue lanzada en 2014 y tuvo una duración de 101 minutos. Luego, “John Wick: Capítulo 2”, que se lanzó en 2017 duró 122 minutos. Por último, “John Wick: Capítulo 3 - Parabellum” que vio la luz en 2019 alcanzó los 131 minutos. Ahora, el Capítulo 4 contará con 169 minutos.

La primera entrega recaudó 86 millones de dólares a nivel global con un modesto presupuesto de 20 millones. La secuela obtuvo 171.5 millones en todo el mundo con una inversión de 40 millones y la tercera parte recaudó 328.3 millones en todo el mundo y costó 75 millones. Esta cuarta entrega se hizo con 90 millones, valor que hace que sea la película más costosa de la franquicia.

Seguí leyendo: