Tras dejar la Jefatura de Gabinete, Juan Manzur reasumió como gobernador en Tucumán, para encarar el tramo final de su mandato y encabezar la campaña que lo llevará de candidato a vice de Osvaldo Jaldo. En un acto en el que estuvieron presentes gobernadores del Norte Grande y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Manzur aseguró que "después de 513 días, volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza, mirando el futuro", y reafirmó su compromiso con la gestión de la provincia. Una reunión previa de los gobernadores y el ministro alimentó las especulaciones acerca de una posible fórmula Manzur-De Pedro de cara a octubre, que contaría con apoyo de mandatarios provinciales.

La escena fue elocuente: abrazados y de pie, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), sonreían y daban palmadas de apoyo a Manzur y De Pedro, sentados en la cabecera de la mesa, junto a Jaldo. Ocurrió en la cena que tuvo lugar el miércoles por la noche en la residencia de Manzur en Yerba Buena, que había sido gestionada por el actual presidente del Norte Grande, Gerardo Zamora, en cuya provincia, Santiago del Estero, el oficialismo debe definir quién buscará ser su sucesor. En el encuentro se habría conversado sobre la posible candidatura de Manzur en una fórmula con el actual ministro del Interior. Según lo trascendido, el exjefe de Gabinete habría aprovechado el encuentro para blanquear sus intenciones de postularse para las elecciones nacionales de octubre, sobre la base de una eventual victoria en su provincia en los comicios del 14 de mayo.

El cónclave de gobernadores tuvo lugar en vísperas de la reunión de la mesa política del Frente de Todos para dirimir la estrategia política de cara al año electoral. Uno de los principales interrogantes a resolver será si el actual jefe de Estado está dispuesto a ceder su candidatura a una reelección para dar lugar a otros dirigentes que asoman en el horizonte de la coalición, o si la cuestión termina de definirse en las PASO. El actual titular de lnterior es uno de los nombres que suenan con fuerza al interior de la alianza oficialista, especialmente por su vínculo aceitado con gobernadores.

La reasunción



"Ayer terminé mi tarea -como jefe de Gabinete- y después de 513 días, volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza, mirando el futuro", dijo Manzur en el acto que se llevó a cabo en el teatro Mercedes Sosa, en la capital tucumana. El gobernador retomó sus funciones al frente de la provincia tras asumir haber coordinado el Gabinete a pedido del Presidente desde septiembre de 2021, con el objetivo de relanzar la gestión de Fernández después del golpe electoral en las legislativas.



En esa línea, recordó: "Cuando el Presidente me llamó para sumarme al equipo del Gobierno no dudé ni un segundo en asumir esa responsabilidad, porque eso es lo que me enseñaron desde chico en el peronismo: primero la Patria, después el movimiento y por último estamos nosotros".



Durante su licencia, la provincia estuvo gestionada por el vicegobernador Jaldo, quien será candidato a gobernador en las próximas elecciones. Manzur será su compañero de fórmula. "Voy a estar a la par suya para acompañarlo, voy a ser el jefe de campaña de Jaldo gobernador y asumo toda la responsabilidad de que sea nuestro próximo gobernador", dijo Manzur y añadió: "Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán y para que Rossana Chahla, actual diputada nacional, sea la intendenta de San Miguel de Tucumán". Junto a gobernador e intendentes, también se elegirán legisladores provinciales, concejales y comisionados comunales.

Jaldo elogió al exjefe de ministros y sostuvo: "Manzur cumplió con el gobierno nacional y salió por la puerta grande de la Jefatura de Gabinete". Y destacó que "a pesar de los kilómetros que nos separan de Capital Federal y de la agenda apretada que compartía con el Presidente, siempre estuvo acompañando a la gestión de todos los gobernadores del interior, pero fundamentalmente de su querida provincia de Tucumán".