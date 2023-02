“El Presidente escuchó lo bueno y lo malo y me parece que eso estuvo muy bueno". Con esas palabras, Mario Secco carcaterizó la postura asumida por Alberto Fernández durante la reunión que tuvo lugar en la sede nacional del Partido Justicialista en la tarde noche del jueves.

Más de seis horas duró la primera reunión de la Mesa Política con la que el Frente de Todos busca avanzar en los acuerdos que acomoden el camino electoral de cara a las primarias de agosto y la contienda general de octubre.

Con la presencia de representantes de los diferentes sectores que integran el frente, referentes provinciales y sectores sindicales la reunión, que se extendió hasta pasada la 1 de la mañana, tuvo varios representantes bonaerenses. Entre ellos, el intendente de Ensenada, que definió el debate como “muy lindo y sincero”.

Al ser consultado sobre si decidió hacer una comisión para dialogar con la vicepresidenta Cristina Kirchner, Secco respondió: "Sí, cómo no la vamos a ir a ver a la que armó este Frente. Es la que más mide, la que más votos tiene, la que más convoca, entonces hay que ir a verla".

Ese espíritu es el que parece desprenderse del documento final que se difundió en horas de la madrugada y se titula: "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar".

El texto fue debatido al detalle por todos los espacios políticos, sociales y sindicales que componen la coalición oficialista y, en uno de sus puntos claves, en el párrafo quinto, hace explícito el compromiso de quienes integran la mesa de "disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" de cara al proceso electoral.

Ese planteo subraya que el "liderazgo y potencia electoral" de la Vicepresidenta "no puede ser arrebatado" a los votantes del FdT, y apunta sobre el Poder Judicial al señalar que "no hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".