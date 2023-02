El apocalipsis llegó hace rato. Las series de ficción han pergeñado todo un crisol de cataclismos globales con orígenes de lo más pintorescos y letales. Pueden culpar a hongos (The Last of Us), fiebres (Station Eleven y The Stand), ataques alienígenas (Falling Skies) o directamente no tener explicación (Walking Dead, Under The Dome). La particularidad de Last light (domingos a las 22 hs por AMC, también disponible en Flow) es que imagina esa coyuntura a partir del minuto cero y con el petróleo como catalizador del instante en que todo se va al desmadre. El motivo de la crisis energética es solo una de las claves de esta miniserie de cinco episodios que juega a la urgencia y pone el foco en el drama íntimo de los Yeats.



“Algo está pasando con el petróleo”, le avisan a Andy Yeats (reaparecido Matthew Fox de Lost), un ingeniero petroquímico de renombre que parte con lo puesto de Londres a una ficticia nación de Medio Oriente para dilucidar porqué el oro negro viene en mal estado. La noticia llega cuando estaba a punto de embarcar a Paris con su esposa (Joanne Froggatt) para que su hijo sea tratado por su ceguera. En casa quedará Laura (Alyth Ross), la primogénita que se enfrenta a su papá por cuestiones ligadas a su conciencia medioambiental y pasa su tiempo emulando a Greta Thunberg. Y antes de que termine el primer episodio, el mundo ya no será el mismo. Last Light desarrolla los conflictos del quinteto desperdigado en distintas latitudes, pero unidos por el mismo paraguas calamitoso con algo de thriller, estructura coral y mucho drama íntimo. “Hemos visto todo tipo de cosas en este género, pero el foco y lo más relevante pasa por el drama de la familia cuando el mundo se viene abajo”, apunta Froggatt en charla con Página/12.

Mientras su personaje busca volver a casa desde Francia, el protagonista pasará buena parte del relato entre dunas y oleoductos como un imprevisto héroe de acción, perseguido a los tiros por una asociación ecoterrorista, y con la llave que devele el enigma de la trama. Que “hasta los rusos estén compartiendo información”, demuestra la gravedad del caso. Mención especial para Karl Bergmann (Tom Wlaschiha, Dimitri de Stranger Things), experto en la materia al que recurre el MI6. En el medio aparece “Apocalipse Watch” una agrupación al estilo 12 Monos que quiere implantar un nuevo orden en la tierra. ¿Pero quién es la verdadera mente detrás del acabose de la sociedad tal como la conocemos? ¿Nadie se había percatado de que había una bacteria en las refinerías? ¿El conteo final ha comenzado? “Creo que nadie sabría bien cómo actuar en un escenario así, yo creo que lo primero que haría es llamar a mis amigos y decirles que los quiero mucho”, dice la actriz británica.

No hace mucho, la misma señal le dio lugar a El colapso, una notable antología francesa que se preguntaba e imaginaba que podía ocurrir en el antes, el durante y el desenlace del despelote absoluto. Las postales de desabastecimiento, violencia, falta de códigos y ausencia de ley también aparecen en esta realización -basada en un bestseller de Alex Scarrow- que desguaza y aprovecha todas las convenciones de su tipo. Sin embargo, para Froggatt lo atractivo de la propuesta pasa por el quid dramático en un contexto muy factible. “El mundo está raro. Ves lo que está sucede ahora mismo entre Ucrania y Rusia, la escalada, sus efectos y lo que plantea Last Light está más cercano de lo que parece”, declara Froggatt.

Programados

* Lifetime estrenará hoy lunes a las 23 la segunda temporada de Morgana: la detective genial, producción francesa que mezcla el policial con toques de drama y comedia. Parte del suceso en su país se explica por el personaje interpretado por Audrey Fleurot. Una investigadora desfachatada, con métodos impredecibles, de inteligencia notable pero sumida en un auténtico caos personal.

* Dos de Apple TV+. Por un lado, se anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Ted Lasso (15 de marzo). Doce episodios en los que el AFC Richmond se enfrenta al ridículo, ya que las predicciones lo ubican en el último lugar de la Premier League. Por otro lado, la plataforma de streaming dio a conocer el tráiler de Extrapolations, una de sus apuestas fuertes de este año. La ficción presenta un futuro cercano donde los efectos del cambio climático se viven entre caos y esperanza. “La historia humana es la historia de una terrible catástrofe tras otra”, se escucha en el avance. En el reparto se anotan Meryl Streep, Tobey Maguire, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, David Schwimmer, Marion Cotillard y Forest Whitaker, entre otros. Se estrena el 17 de marzo.

* Golpeado pero no vencido, así aparece Jeremy Renner en la segunda temporada de Mayor of Kingstown (estreno por Paramount+ el próximo jueves 23 de febrero). El thriller sigue a Mike McLusky, quien maneja los hilos de una ciudad que vive del encarcelamiento y ha perdido todo. El actor, por otro lado, sigue recuperándose del accidente con un quitanieves que casi le cuesta la vida a comienzos de enero.

El personaje

Lidia Poët de La ley de Lidia Poët (Matilda De Angelis). La historia de la primera abogada de Italia con licencias a lo Bridgerton. A la bellissima donna le prohíben la ley. ¿Qué hace? Prepara su apelación y asiste a las personas sospechosas de delitos sin prejuicios ni apariencias. En medio La Turinesa merece un tema de Shakira.