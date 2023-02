La presencia de Carlos Alcaraz en Buenos Aires tuvo su punto culminante cuando recibió el trofeo de campeón del Argentina Open, luego de derrotar en la final 6-3, 7-5 al británico Cameron Norrie, en el duelo que se disputó en la cancha central del Lawn Tennis.

El número dos del mundo volvió a ganar un certamen luego del Abierto de los Estados Unidos logrado el año pasado en Nueva York. El público compartió también su felicidad y lo ovacionó durante toda la semana.

El tenis que despliega el chico de 19 años es de un nivel muy alto: a la velocidad de piernas le agrega potencia en su derecha, y sabe en qué momento cambiar los ritmos para desorientar a su adversario. Norrie lo padeció durante todo el primer set, en donde el ganador le quebró dos veces el saque.

El segundo parcial fue más parejo, e inclusive Norrie pudo vulnerar el saque de Alcaraz para descontar y ubicarse 4-5. De todas maneras, no fue suficiente para superar a un jugador que exhibe su fortaleza mental en los instantes adversos, y quien terminó obteniendo el set por 7-5.

El ganador levantó los brazos para festejar el certamen, ante un público que terminó rendido a sus pies. El murciano sumó su campeonato número siete, después de los alcanzados en Umag 2021, y los de Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami y de Madrid, el Conde de Godó en Barcelona y el US Open, todos en 2022.

"Tenía ganas de venir a Buenos Aires a vivir la pasión que tiene la gente acá con el deporte, algo me habían comentado. Agradezco el apoyo que me dieron durante toda la semana, además del trofeo me llevo el cariño del público argentino, es único", describió el tenista nacido en El Palmar, Murcia.



"Fue una gran final, jugamos los dos en gran nivel y haberme quedado con el título es un momento muy feliz, sobre todo después de tanto tiempo sin jugar en forma oficial", añadió el europeo. "Se trató de mi primer torneo -continuó- luego de cuatro meses parado y salió mejor de lo pensado. No esperaba jugar a este nivel después de la inactividad, pero me sentí muy cómodo toda la semana".

El campeón del Argentina Open recibió el trofeo tradicional con el mate en lo más alto, pero además en esta edición volvió a ser el ganador profesional del Campeonato del Río de la Plata. La última vez que se entregó esta mítica Copa fue n 2016, debido a que unos meses después fue robada de las vitrinas del club. Para esta edición 2023 pudieron realizar una restauración de la misma.

Alcaraz recibió los galardones rodeado por Martín Jaite, el director del certamen, Gabriela Sabatini, y el tandilense Juan Mónaco, quien ganó el torneo en 2007.