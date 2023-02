“La música es un instrumento que transforma vidas y construye comunidad”. Esa es la premisa central del Festival de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, organizado por la Fundación Soijar, que tendrá lugar desde este martes hasta el 27 de febrero en la ciudad de Chascomús. Con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el evento transitará su séptima edición y convocará a más de 500 jóvenes músicos y músicas de todo el país. “Desde 2010 hemos logrado la representatividad federal. Para nosotros es muy importante cultivar los programas de la Fundación Soijar de manera sistémica y federal”, resalta Valeria Atela, presidenta de la fundación y directora del festival. “Que cada acción que podamos hacer se irradie en todo el territorio, porque creemos profundamente en la música como un instrumento que transforma a las personas pero también a las comunidades”, fundamenta.

“Lo que buscamos es que en cada orquesta se conforme el reflejo de la diversidad de cada comunidad y que al empezar a hacer música en una orquesta-escuela o coro-escuela los chicos puedan encontrar lo maravilloso de sentirse esencialmente iguales, más allá de sus contextos y sus historias de vida”, explica Atela. “Y eso es súper importante porque no se da en muchos espacios, ya que todo depende de la escuela a la que vayan o el barrio del que provengan. En general, está todo súper sectorizado. Y para nosotros la integración es uno de los principios más fuertes que nos desvela cultivar”, precisa la también creadora de la Orquesta Escuela de Chascomús, la primera en la materia en el país. “Entonces, un niño que vivencia este tipo de experiencias genera un impacto emocional y cognitivo”.

Durante una semana, niños, niñas, jóvenes y líderes provenientes de las 24 jurisdicciones de la Argentina compartirán una agenda con actividades orientadas a proyectar las capacidades individuales y colectivas. El festival comenzará este martes a las 19.30 en el Parque Libres del Sur con la Gala Lírica de Apertura, a cargo de la anfitriona Orquesta Escuela de Chascomús, más “embajadores-multiplicadores” de todo el país. Estará bajo la dirección del maestro Carlos Vieu y contará con la participación de la soprano Marina Silva, la mezzosoprano Alejandra Malvino, el tenor Enrique Folger y el barítono Ricardo Crampton, actualmente integrante de la Compagina d’Opera Italiana Firenze.

El público también podrá disfrutar de los Conciertos Al Atardecer, que se realizarán el miércoles, jueves y viernes (22, 23 y 24) a las 19.30 también en el Parque Libres del Sur, a cargo de agrupaciones musicales de todo el país, con la laguna de Chascomús como telón de fondo. El sábado 25, en tanto, tendrá lugar el Concierto Principal a cargo de la Selección Argentina Infantil de Música y la Selección Argentina Juvenil de Música, dos megaorquestas con más de 250 integrantes cada una, bajo la dirección del maestro Christian Baldini y la maestra Valeria Atela, con el violinista Xavier Inchausti como invitado especial.

Por último, el cierre se titula Concierto al Mediodía y se llevará a cabo el lunes 27 de febrero a las 13 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires –la única actividad fuera de Chascomús-, con la participación de las selecciones Infantil y Juvenil, con más de 500 músicos en escena bajo la dirección de Christian Baldini y Valeria Atela. Además, durante el evento habrá clases de las academias argentinas de instrumento y siete seminarios de formación musical. También se llevará a cabo el simposio “Orquestas Infantiles y Juveniles como instrumento de educación ciudadana y promoción humana” y habrá concursos del banco de instrumentos itinerante de la Fundación SOIJAr, entre otras actividades.

En 2016, Chascomús fue declarada capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles por el Congreso de la Nación. “Ese apoyo institucional es sumamente importante”, destaca Atela. “Desde la primera edición del festival también está el apoyo de la Municipalidad local”, puntualiza quien fundó la Orquesta Escuela de Chascomús en 1998, a los 21 años. En 2004, el músico, activista y educador venezolano José Antonio Abreu, fundador del reconocido Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conoció la Escuela-Orquesta de Chascomús. “Y encontró acá una semilla. Al año siguiente, en 2005, mandó una misión de maestros fundadores del Sistema de Venezuela para fortalecer nuestro trabajo. Y con ayuda de la Municipalidad conseguimos 200 plazas para que vinieran chicos y chicas de todo el país. Eso se constituyó en el hito del nacimiento de la Fundación Soijar”, repasa Atela los acontecimientos que dieron lugar a este festival tan afianzado en la comunidad local.

“La particularidad de la metodología orquesta-escuela es que no hay una priorización entre la persona y el colectivo”, explica Atela. “Creemos que la riqueza es la complementariedad. Por eso nosotros tenemos una frase que dice: ‘Se equivoca uno y nos equivocamos todos, pero brilla uno y brillamos todos también’. La idea es acompañar a que todos sean la mejor versión de sí mismos, porque la música es un gran motor y un arte que nos obliga a conectarnos con el presente. No podemos hacer música si no estamos conectados con eso. En ese sentido, es súper sanadora como arte y como propuesta”, sostiene. “Y eso es lo distintivo de esta metodología. Porque además genera diversos aprendizajes para el futuro. No sabemos las profesiones de mañana, pero sí sabemos que todos tenemos que desarrollar el autoconocimiento, la toma de decisión, la comunicación, la escucha activa, el trabajo en equipo y la resolución de problemas”.