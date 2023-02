El referente radical y exsenador nacional entre 2009 y 2015 Mario Cimadevilla confirmó este martes por AM750 que fue convocado por la Comisión de Juicio Político del Congreso para declarar en el marco del pedido de destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.



El político chubutense aseguró que su declaración fue sugerida por los diputados de la Coalición Cívica y que cree que puede tener que ver con su paso por el Consejo de la Magistratura y las denuncias de irregularidades que hizo durante aquellos años.

“Hicimos algunas observaciones sobre el tema presupuesto del Poder Judicial y algunas contrataciones que se habían hecho, sobre todo sobre la contratación de un sistema informático. Supongo que la declaración es por este tema, porque no me han dado las razones por las que me citaron”, comentó en La García.

En rasgos generales, Cimadevilla respaldó el pedido de juicio político, aseguró que “hay un montón de jueces, no todos, que han dejado de ser jueces de la ley y se han convertido en jueces del poder” y cuestionó el boicot opositor al debate parlamentario en tanto siga avanzando este proceso constitucional.

“Hay algo que trasciende al juicio político, que es el racionamiento que ha venido existiendo en el país entre el poder político y el poder judicial. Hoy hay un montón de jueces, no todos, que han dejado de ser jueces de la ley y se han convertido en jueces del poder”, comentó.

Y dijo: “Esto viene desde la Corte de mayoría automática, los jueces de la servilleta, la mesa judicial que tenía el Gobierno de Macri. Ha habido, por parte del poder político, una intención de querer controlar la voluntad de los jueces”.

En tanto, sobre el rol de la oposición, apuntó: “Si yo fuera parte de la comisión de juicio político, participaría. Es un mecanismo de la Constitución. Ahí daría mi opinión en contra si es que estoy en contra. Lo que no creo que sea conveniente es bloquear la actividad legislativa porque no me gusta lo que hace la bancada oficialista”.