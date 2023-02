Una mujer murió tras sufrir un asalto en una casa de Villa de Merlo, San Luis, y la autopsia determinó que su fallecimiento fue por una "asfixia postural", al pasar más de 20 horas maniatada. La hija de una de las víctimas aseguró que al dueño de casa le gatillaron en la cabeza, pero el tiro no salió, y que les dieron de tomar vino con algún ansiolítico.

Al momento del robo, en la vivienda había dos parejas procedentes de Vicuña Mackenna, Córdoba, quienes pasaban unos días de vacaciones en el lugar, propiedad, precisamente, de la mujer que falleció -Cristina, de 69 años- y de su compañero, Carlos Ferreira.

Los ladrones se llevaron 40.000 pesos, una chequera y teléfonos celulares. Y dejaron a las cuatro personas maniatadas, en el piso, y uno de ellos encapuchado con su propia remera. Fueron rescatados casi 24 horas más tarde, cuando una vecina llamó a la Policía porque no veía movimientos en el lugar, pero las ruedas del auto estaban desinfladas.

Cómo fue el violento asalto

Según contó a Cadena 3 de Córdoba, María Julia Ferreira, abogada e hija del dueño de la vivienda: "Por lo que me contó mi papá, el sábado a la noche entraron dos personas encapuchadas, le pegaron una patada a la puerta del frente. Ingresaron muy violentamente y comenzaron a gritarles que se tiraran al piso".

Y agregó: “Mi papá tiene un defecto en la pierna derecha por haberse quebrado un tiempo atrás en un accidente. Como no se pudo tirar al piso, le gatillaron en la cabeza. Gracias a Dios, el tiro no salió”. Al ver que el hombre no podía tirarse al piso, los delincuentes le cubrieron la cara con la remera que llevaba puesta.

"Los maniataron y les empezaron a dar alcohol -mi papá dice que era vino- con algún tipo de ansiolítico”, contó la mujer. Además, relató que su papá y Cristina, la víctima fatal del robo, hacía 15 años que estaban juntos. “Compraron el terreno con mucho esfuerzo y se hicieron la casa. Cuando llegó la Policía, Cristina ya estaba fallecida”, contó

“Cuando quedan las manos presionadas, por estar maniatadas, no se irriga la sangre. Se produce una lesión y en el pulmón y eso deriva en un paro cardiorrespiratorio”, finalizó María Julia Ferreira.



"Muerte por asfixia postural", según la autopsia

El médico forense informó en la autopsia la causa de la muerte de la mujer: "Síndrome asfíctico. Congestión Cardiorespiratoria por Asfixia postural".

Según la fiscal a cargo de la investigación, Silvina Argüello, el fallecimiento se debió a "la postura, la fuerte atadura de las muñecas por muchas horas, aproximadamente 18, la inmovilidad, el estado de confinamiento en espacio reducido, la falta de ingesta de líquidos, el estado de extremo estrés, hizo claudicar su esfuerzo respiratorio".



El hecho se produjo el sábado alrededor de las 20, en una vivienda ubicada sobre calles Manzanilla y Cedrón, en la localidad Cerro de Oro, en Villa de Merlo. En ese momento, dijo la fiscal Arguello, entraron dos personas al la casa: “Los asaltantes serían dos hombres que ingresaron a la vivienda encapuchados”, armados, y que habrían intentado dispararles, pero, al parecer, "el arma no estaba cargada".

Una vecina llamó a la Policía, al darse cuenta de que no había movimiento en la vivienda y que las ruedas del auto de la pareja estaban desinfladas. Al llegar, los oficiales se encontraron con las víctimas que estaban maniatadas y encerradas en un pasillo pequeño.

Las otras tres personas estaban fuera de peligro y continúan en observación en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de la Villa de Merlo.



Se realizaron rastrillajes con la presencia de la fiscal Argûello y del Ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis, Comisario General Claudio Latini. Participaron alrededor de 90 policías, perros y drones. Sin embargo, todavía no se dio con los ladrones.