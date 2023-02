El Ministerio de Salud de la Nación emitió este martes recomendaciones a tener en cuenta sobre medidas de cuidado, ante la confirmación de casos de aves con influenza aviar en el país, tras la identificación de 14 personas expuestas al contacto con aves infectadas.



Según informó la cartera sanitaria en la última actualización del reporte epidemiológico, aún no se reportó transmisión interhumana sostenida de virus, y el riesgo de transmisión continúa considerándose bajo y no se transmite por ingesta alimentaria, es decir, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.

En ese sentido, desde el ministerio de conduce Carla Vizzotti se encuentran trabajando con las jurisdicciones en el seguimiento epidemiológico de 8 focos de Influenza Aviar detectados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Hasta el momento, el organismo recibió más 98 notificaciones de sospechas en aves silvestres y de traspatio muertas o con sintomatología, entre las cuales se detectaron casos positivos en Jujuy, Salta, Córdoba y Santa Fe.

14 personas expuestas

A partir de las investigaciones epidemiológicas realizadas por las jurisdicciones se identificaron, hasta el momento, 14 personas expuestas (11 adultos y 3 menores), las cuales estuvieron en contacto con las aves infectadas, reportaron desde el Ministerio de Salud.

Asimismo, ninguna de ellas presenta síntomas de la enfermedad hasta la fecha y todas se encuentran en seguimiento por parte de los equipos de salud de las jurisdicciones correspondientes.

Cabe resaltar que la influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas. Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus y están siendo el principal factor de diseminación a través del continente. Las poblaciones de aves de corral pueden adquirir la enfermedad por contacto con aves silvestres infectadas.

Por otra parte, la cartera sanitaria indicó que actualmente no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de exposición al virus.

Medidas de cuidado recomendadas por el Ministerio de Salud

Evitar todo contacto con aves muertas o que aparenten estar enfermas.

Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

En caso de observarse aves domésticas y/o silvestres muertas o sospechar la enfermedad de alguna de ellas con IA (problemas nerviosos, respiratorios, digestivos, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento) notificar al SENASA concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación digital “Notificaciones SENASA”; ingresando al apartado “Avisa al SENASA” desde la web del organismo; enviando un correo a [email protected] ; o un whatsapp al 11-5700-5704.

Cómo se contagia la gripe aviar

Según informó Salud, "la transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos".

En tanto, hasta ahora no se reportó transmisión de persona a persona.

Consultada por Página/12 Erica Pitaro Hoffman, de Bromatología en Casa, explicó poniendo como ejemplo la salmonella, que “se genera pánico entre la gente cuando hay otras cosas que realmente afectan y puede ser grave”. A esto, agregó: “Que la gente no tema. Esperen. San cautelosos. Lo único que recomendar es que consuman de granjas habilitadas por Senasa. No hay riesgo en alimentos. Pero esto puede cambiar de un momento al otro”.

Recomendaciones para cocinar pollo

No mezclar carne cruda con otros alimentos ni utilizar los mismos utensilios para su manipulación.

Guardar la carne en recipientes herméticamente cerrados.

Prestar atención a la refrigeración y que no pierda la cadena de frío.

La cocción debe ser siempre la correcta.

Ante la duda, dejar cocinando unos minutos más hasta asegurarse de que el corte no está crudo.

Cuidar al máximo la higiene de la cocina y los utensillos.

