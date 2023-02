El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, contó que no ve "la hora de ir a jugar en el estadio Monumental los amistosos de marzo en los que celebraremos el título" de la Copa del Mundo obtenida en el Mundial Qatar 2022.

"No veo la hora de ir a la Argentina. De eso hablamos con los chicos todos los días: de lo lindo que va a ser. Por eso todos estamos esperando ansiosamente la lista para viajar”, reveló el campeón del mundo.



Aunque los dos amistosos de la Selección aún no fueron anunciados oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se sabe que la Albiceleste disputará ambos encuentros a fines de marzo. El primero sería ante Panamá, en el Estadio Monumental.



“Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso estar allí", sostuvo “Dibu” en diálogo con ESPN.

En estas presentaciones, la Scaloneta se reencontrará con la hinchada albiceleste en un estadio por primera vez desde la consagración en el Mundial Qatar 2022. Tras la obtención de “La Tercera”, los jugadores no pudieron ingresar a la ciudad de Buenos Aires por la marea de gente que festejó en sus calles el pasado martes 20 de diciembre y debieron ver desde arriba, dentro de un helicóptero, a los fanáticos argentinos.

"Me encanta jugar en el Villa Park, de Aston Villa, mi club, pero el de River es simplemente increíble. Los hinchas y la atmósfera son maravillosos, así que ese es mi lugar favorito", reconoció Martínez en otra entrevista con el medio inglés Football Daily.

Qué se sabe sobre los dos amistosos de la Selección Argentina en marzo

Aunque todavía no están oficializado los días de los partidos, se especula con que el primero será entre el miércoles 22 y el sábado 25 de marzo.

La fecha tentativa es el 24, pero como ese día se conmemora el Día de la Memoria, hay versiones que indican que se pasaría al 23 o 25. El periodista deportivo Gaston Edul reveló en sus redes sociales que las fechas que se están negociando son el 22 o 23. Se espera que el anuncio oficial se concrete en los próximos días.

Eso sí, el duelo entre ambos países no podrá exceder de esos días, dado que el 28 de ese mes, Panamá se enfrentará a Costa Rica por la Liga de Naciones de la Concacaf. Por eso mismo, incluso, la federación del país centroamericano deberá pedir un permiso especial para poder jugar partidos de dos confederaciones distintas en una misma semana.

En cuanto a las entradas, como las negociaciones entre la AFA y la federación panameña no finalizaron y el anuncio formal aún no se hizo, no existe información oficial respecto al proceso de venta de entradas.

La última vez que Argentina jugó en Buenos Aires fue hace casi un año, el 25 de marzo de 2022, contra Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias para el Mundial. El encuentro se disputó en La Bombonera y los tickets estuvieron disponibles en la plataforma Auto Entrada. Existe la posibilidad de que se repita el mismo sistema para el cara a cara frente a Panamá.



En aquel entonces, el precio de las entradas fueron desde los $3.900 para la popular y los valores de platea, de entre $5.500 y $14.500 según la ubicación. A valores de hoy, actualizados por la inflación desde ese entonces, los precios rondarían los $7.400 para popular y entre $10.400 y $27.500 para platea.

A su vez, resta definir contra quién se enfrentará Argentina en el segundo partido amistoso del año, que ocurrirá algunos días más tarde, también a fines de marzo. Una fecha posible es el sábado 28 de ese mes y posiblmente sería en el interior del país, con grandes chances de que se dispute en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

