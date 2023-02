La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, defendió este miércoles la gestión del Frente de Todos y ratificó la meta inflacionaria del 60 por ciento para 2023, aunque reconoció que la fuerte suba de precios complica la mejora del poder adquisitivo. Además, aseguró que “atento a las condiciones que le tocó atravesar, es un muy buen gobierno”. Respaldó una potencial candidatura de Alberto Fernández y consideró que Cristina Kirchner está proscripta.



En diálogo con AM750, Olmos aseguró que, pese a que el año arrancó con números de la inflación superiores a los previstos, siguen trabajando con el objetivo del 60 por ciento anual. Sobre las paritarias, informó que la idea desde Economía sigue siendo recuperar poder adquisitivo y que los salarios le ganen a la suba de precios.

Paritarias vs. inflación

“En relación con lo que expuso al compañero de ATE (Daniel Catalano). Nosotros acabamos de suscribir con ATE y UPCN un acuerdo por el primer semestre que converge en el 30 por ciento. No queremos que los salarios se retrasen, pero seguimos trabajando con estos objetivos inflacionarios. No es solo la foto de enero, es un plan de trabajo en torno al año”, señaló la ministra.

Olmos puntualizó que si bien siguen trabajando con el objetivo planteado en el Presupuesto 2023, la inflación “depende de muchos factores”. Por ejemplo, “de la capacidad que podamos tener de acumulación de divisas”.

“Es muy difícil el proceso de recuperación salarial con alta inflación. Por eso es tan importante quebrar la suba de precios. Hay cosas que pasan, como la sequía, que afecta muchísimo la liquidación de divisas. También las políticas de los países centrales, que frente a su rebrote inflacionario elevan las tasas de interés”, matizó.

"Un muy buen gobierno"

Para Olmos, si se tienen en cuenta estos factores, el del Frente de Todos es un “muy buen Gobierno”. “Hay que recordar las condiciones que nos dejó el macrismo. Nos dejó una herencia muy pesada por mucho tiempo. El endeudamiento para financiero, la fuga y la negociación donde incorporaron al FMI, que sabemos la restricción que eso implica”, recordó.

Y añadió: “Después de eso vino una pandemia totalmente inédita, que hoy la relativizamos porque la miramos de la puerta de salida. A esto se le sumó una guerra que gatilló un proceso inflacionario internacional. Argentina, a pesar de todo eso, ha logrado dos años consecutivos de crecimiento y proyecta tener tres años de crecimiento”.

Mesa política y candidaturas

En el plano político, Olmos consideró como “auspicioso” la creación de la mesa política del Frente de Todos, respaldó una potencial candidatura de Alberto Fernández y a las PASO como mecanismo central para dirimir diferencias en el espacio oficialista.

“Yo no creo que (Alberto Fernández) se tenga que correr. Creo que es legítimo que se lo proponga. Él planteó que el mecanismo tenía que ser a través de las PASO. Creo que el proceso de democracia interna nos fortalecería”, comentó.

A su vez, apuntó: “El principal capital del peronismo es la militancia. Hasta el último militante se tiene que movilizar. Creo que la militancia se moviliza ante la existencia de las PASO y alinearse con sus preferencias”.

Sobre el rol de Cristina Kirchner, en tanto, aseguró: “Yo, desde el punto de vista legal, no me voy a referir. Desde el punto de vista político, es como ella dice. Acá hubo un proceso de los tribunales, no de la justicia, que generaron una situación contra Cristina, por la que dice que en estas condiciones que participe como candidata es como colgarle un collar de melones al movimiento político al que pertenece”.