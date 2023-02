A pocos meses de que se oficialicen las listas de cara a las elecciones primarias de 2023, el politólogo Andrés Malamud analizó este miércoles el panorama actual de la política argentina y las posibles candidaturas de los principales frentes políticos.

"En Argentina tenemos la política ordenada alrededor de dos frentes que están desordenados. Está ordenada alrededor de dos frentes porque son estables en el tiempo, y los frentes están desordenados porque no saben donde está el liderazgo", consideró Malamud en diálogo con AM750.

Sobre este punto, el analista también planteó que en ninguno de los dos casos -ni en el Frente de Todos, ni en Juntos por el Cambio- está clara la dirección política. "Tenemos en ambos frentes dialoguistas y radicalizados. Y sin embargo, la demanda o el voto argentino se sigue organizando en estos dos espacios, eso es lo que nos diferencia de Perú o Ecuador, donde la política está rota", argumentó.

A diferencia de experiencias como la toma del Palacio Planalto en Brasil, resaltó Malamud, en Argentina no está quebrada la base de representación, pero sí está "rota" la economía.

Por otra parte, el politógo indicó que "no está claro" que Cristina Kirchner sea la líder preponderante del Frente de Todos: "El kirchnerismo no estaba de acuerdo con el acuerdo con el FMI, pero el Presidente lo quiso votar y lo ganó. En las últimas elecciones los que lideraron las listas fueron los que puso Alberto Fernández", señaló en diálogo con Mediodía 750.

Macri y Cristina, ¿candidatos?

Respecto de la principal coalición opositora, Malamud sostuvo que el fundador del PRO y expresidente, Mauricio Macri, "tiene el poder de tabicar" pero no la capacidad para designar a su sucesor, "porque ninguno lo convence". "Está entre (Horacio Rodríguez) Larreta, que no piensa como él, pero no lo decapitaría; y (Patricia) Bullrich, que piensa como él, pero lo decapitaría", observó.

Además, no descartó que la Vicepresidenta y el expresidente se presenten para competir por sus espacios en las próximas elecciones: "Yo creo que Cristina tiene que ser candidata. Podría ir como senadora en la Provincia de Buenos Aires y le daría así a Kicillof los votos que necesita".

Y concluyó: "Macri, Cristina y (Javier) Milei son los candidatos con mayor apoyo individual. La diferencia con Milei es que Macri y Cristina tienen otros candidatos que suman votos. Pero solos, ninguno pasa un balotaje".

