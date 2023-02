"Se equivocaron", aseguraron vecinos de la zona de Regimiento al 1100, en barrio Tiro Suizo, donde este martes por la noche dos casas fueron blanco de balas. Según se indicó, los agresores se movilizaban en una moto y uno de los proyectiles pasó por donde minutos antes había estado sentado el hijo de una de las propietarias. “Yo no tengo nada que ver, no debo nada a nadie, no tengo problemas de drogas, no estoy con el narcotráfico”, dijo Natalia en Canal 3. “No podemos seguir viviendo así”, planteó.

El hecho ocurrió antes de las 21.30 cuando la vivienda estaba vacía. Ella estaba acompañando a un familiar internado y su hijo había salido a jugar al fútbol. “Diez minutos antes estaba mi hijo en el sillón esperando que pasen a buscar los amigos. Si no se iba, estaría lamentando un hecho más de muerte”, lamentó la mujer. En la puerta de su casa quedaron marcados al menos siete disparos, mientras que la casa de al lado, donde vive un matrimonio de jubilados, recibió dos impactos.

En tanto, la dueña de la segunda casa baleada escuchó que llegó una moto y dijeron “tengo tu pedido”. Luego, dispararon sobre el portón. Testigos indicaron además que el rodado tenía una caja de delivery.

"Queremos seguridad, vivir tranquilos. Somos gente que trabaja. ¿Cómo vuelvo yo ahora y permito que mis hijos se sienten en el sillón?", preguntó Natalia.