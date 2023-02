A través de una foto "enigmática" que subió a sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó este jueves por la noche su precandidatura a la Presidencia, algo que se hará explícito este jueves al mediodía.

Publicado a las 20:23, en alusión al año electoral, el tuit consta de una fotografía del kilómetro 0 de la Ruta Nacional 40, en cabo Vírgenes (Santa Cruz), con el texto "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023".

Elisa Carrió fue de las primeras figuras de Juntos por el Cambio en reaccionar al posteo, el cual compartió en su perfil de Twitter. "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina. Un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina", escribió.

Por su parte, Diego Santilli, Felipe Miguel, Fernán Quirós, Guillermo Dietrich, Luis Juez y Waldo Wolff, entre otros, publicaron el mismo mensaje que Rodríguez Larreta en sus perfiles.

Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño señalaron en tanto que mañana al mediodía se difundirá un video con la confirmación explícita de la precandidatura y que, por la tarde, Rodríguez Larreta recorrerá el partido bonaerense de Tres de Febrero junto al intendente local, Diego Valenzuela.

"Va a haber mucho apoyo de dirigentes de todo el país, como ocurrió en diciembre pasado", anticipó sobre el lanzamiento un integrante de su equipo de asesores, en alusión al acto que encabezó el alcalde en el cierre del 2022 en el predio de Costa Salguero, cuando recibió la adhesión de unos 3000 dirigentes del PRO de distintas provincias.



El discurso grabado que incluirá el video rescatará la gestión realizada en la Ciudad y se referirá, entre otras acciones protagonizadas por el jefe de Gobierno, al litigio que mantiene con Nación por el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación.



De esta manera, Larreta oficializará su ambición de disputar la interna del PRO por la Presidencia, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

La modalidad virtual que utilizó también fue elegida por Diego Santilli -quien fue el vicejefe de Gobierno porteño de Larreta durante seis años- a través de la cual confirmó la semana pasada su precandidatura a gobernador bonaerense y que consistió en una publicación en redes con el hashtag #FaltaMenos, mediante el que dio a conocer algunas consignas de campaña.

El anuncio del lanzamiento de Larreta, en tanto, volvió a producir tensiones hacia adentro del PRO, ya que desde los sectores ligados a dos de las potenciales contrincantes en una interna partidaria, como son Bullrich y Vidal, cuestionaron la estrategia electoral elegida por el jefe de Gobierno.



"Es una confirmación que demuestra alguna ansiedad y están acelerando tiempos frente a una sociedad que está preocupada por otras cosas", analizaron desde el equipo de campaña de la presidenta del partido PRO, al tiempo que aseguraron que la exministra de Seguridad "seguirá en su eje con visitas a las provincias y en contacto con la gente".



Por su parte, desde el armado electoral de Vidal -diputada nacional y exgobernadora bonaerense- advirtieron que no fueron informados del anuncio de Larreta.



Con molestia, señalaron que el anuncio "no fue consultado con nadie del PRO, sino que es una decisión de Horacio y de su comando de campaña"; en tanto que agregaron que "no está bien ni mal, cada uno tiene su propia lectura de la realidad".

